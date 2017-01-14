AK Partili vekillere uyarı: Burnunuzu iyi koruyun

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP); anayasa değişikliği görüşmelerinde AK Parti ve MHP’den fire çıkmayınca Meclis’i çalışamaz hale getirmek için şiddete yöneldi. Geçen hafta CHP’li Niyazi Nefi Kara’nın arkadan yanaşarak yumruk attığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin’in burnu kırıldı. Olaylar sırasında AK Parti’li Muhammet Balta bacağından ısırıldı, bazı milletvekilleri de darbedildi. Meclis’te yaşanan çirkin olaylara ilişkin ilk mesajı Kemal Kılıçdaroğlu geçen yıl mayıs ayında “Kan dökmeden sistemi değiştiremezsiniz” sözleriyle vermişti. CHP lideri, anayasa değişikliğinin başlamasına 1 gün kala ise “Pazartesiden itibaren bizi izleyin. CHP’nin Türkiye’yi korumak için verdiği mücadeleye tanık olacaksınız” açıklamasını yapmıştı.

BAYKAL DA EŞLİK ETTİ

Meclis’te çıkan olaylara sessiz kalan Kılıçdaroğlu, önceki akşam Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara’yı evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na, Grup Başkanvekili Levent Gök, Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ile İlhan Kesici ve Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da eşlik etti. Bu ziyaret kamuoyunda şiddete başvuran vekillere “Devam edin” mesajı olarak yorumlandı.

GÖRÜNTÜLER BİLİNÇLİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir televizyon programında Meclis’te yaşanan çirkin olaylardan Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tuttu. “Olay CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Genel Kurul’da bulunduğu anda grup başkanvekillerinden birisinin, yaptığı konuşmanın sonunda kürsüyü işgale milletvekillerini çağırmasıyla başladı” diyen Kılıçdaroğlu, “Bu sürecin Kılıçdaroğlu’nun olduğu bir ortamda ona sorulmadan, onun onayı alınmadan başlatılamayacağını değerlendiriyorum. Tabii yüzde yüz emin değilim. Kılıçdaroğlu’na grup başkanvekili yapacağı eylemi söylemiş, onun onayını almış ve ona göre de eylemi başlatmıştır. Zaten eylem sırasında da Kılıçdaroğlu Genel Kurul’dan ayrıldı. O nedenle bu nahoş görüntüler bilinçli görüntülerdir. Kavgayla Meclis’i çalışamaz hale getirmek için yapıldı.”