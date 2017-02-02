AK Partili’yi al yerine CHP’liyi ata

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 3’ü tutuklu 10 eski asker hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları belli oldu. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan iddianamenin sanıkları arasında sözde ‘Bolu Düzce Sıkıyönetim Komutanı” olarak adı geçen, eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer de bulunuyor. Güneşer’in 15 Temmuz gecesi emrindeki askerlere verdiği talimatlar da iddianamede yer aldı. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Güneşer ile eski Düzce İl Jandarma Komutanı Bilal Güvenir arasındaki skandal telefon görüşmesinin detayları dikkati çekti.

İŞTE O EMİR

Güvenir, ifadesinde İsmail Güneşer’in kendisini arayarak, “Valiyi hemen görevden alıyorsun, yerine sen otur. Belediye başkanı kim orada? AK Partili’dir, onu da hemen al, CHP İl Başkanı’nı belediye başkanlığı makamına oturt. Emniyet Müdürünü görevden al, oraya da şube müdürlerinden birini koy. Ertesi gün oraya geleceğim, ben gelene kadar oraya sahip ol” dediğini anlattı. Güvenir, ayrıca Güneşer’in, “Biz askeriz, emirlere itaat etmemiz gerekir, bu konuda tereddüt etme” dediğini de aktardı.