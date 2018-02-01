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AK Parti-MHP ittifakı için liderler görüşecek

AK Parti ve MHP arasına yapılan milli mutabakat ittifakında komisyonların görüşmeleri tamamlandı. Liderler görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde düzenlenen programa, 24 ilin AK Parti'li milletvekilleri katıldı.
 
Basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü. Programda Antalya, Bayburt, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yozgat milletvekilleri yer aldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti- MHP seçim ittifakına ilişkin, "Belli bir mutabakata varıldı, oy pusulası üzerinde çalışılıyor. Başka partiler de ittifak içinde yer alabilir" dedi.
 
OHAL Komisyonu çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim onlara güvenim tamdır. komisyon ne karar verirse versin harfiyen uygularız" açıklamasında bulundu.

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