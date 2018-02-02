AK Parti'nin Çorum Belediye Başkanı adayı Zeki Gül oldu

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Belediye Başkanlığı için pazartesi günü yapılacak seçimlerde adaylarının, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül olduğunu açıkladı.

Karadağ, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün istifasının ardından belediye meclis üyeleri arasında yapılacak belediye başkanı seçimleri öncesi AK Partili Belediye Meclis üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Parti binasındaki toplantıdan önce açıklamalarda bulunan Karadağ, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları değerlendirmenin ardından, partilerinin belediye başkan adayını, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül olarak belirlediklerini söyledi.

Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine 30 Ocak'ta istifa etmesi üzerine yeni belediye başkanı için parti içerisindeki aday belirleme sürecinin başladığını ifade eden Karadağ, yaptıkları temayül yoklamasında, uzun zamandır belediye başkan yardımcılığı yapan Zeki Gül ve Ahmet Yabacıoğlu'nun isimlerinin ön plana çıktığının altını çizdi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı yaptıklarını dile getiren Karadağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Başbakanımızın da katıldığı istişare toplantısında, partimizin belediye başkan adayı, Belediye Başkan Yardımcımız Zeki Gül olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın takdiridir ve teşkilat olarak bizler bu takdire saygı duyuyoruz. Bu süreçte el ele, gönül gönüle, tam bir kenetlenme içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Külliye'de gerçekleştirdiğimiz toplantı ile Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bulunduğu bir ortamda bir aday belirlenmiş oldu."

Görevinden istifa eden eski Belediye Başkan Külcü'ye de hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Karadağ, yeni seçilecek belediye başkanına da görevinde başarılar diledi.

"Kendisinden görev almak benim için şereflerin en büyüğüdür"

Gül de dünya ile mücadele eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görev almanın, kendisi için şereflerin en büyüğü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği görevleri yerine getirebilmek için şaibeden uzak, şeffaf ve istişareye önem veren bir anlayışla görevini yürüteceğini ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Nasip, takdir böyle bir süreçle imtihan edilmekti. Cumhurbaşkanımızın çalışma ortamını görmek nasip oldu. Gecenin bir saatinde Başbakanımızla, bakanlarımızla birlikte dünya ile mücadele eden Cumhurbaşkanımız ile birlikte aynı partide görev alıyor olmak, kendisinden görev almak benim için şereflerin en büyüğüdür. Onun verdiği görevleri yerine getirebilmek için şaibeden uzak, şeffaf, istişareye önem veren ve her şeyden önemlisi şahsi bir mücadeleden ziyade bir ekip ruhu ile partimizle istişare ederek idari noktada da kendi tasarruflarımızı da en iyi ve en doğru şekilde kullanarak çalışma gayreti içerisinde olacağız. İnşallah ülkemiz için, Çorumumuz için, partimiz için, bize oy veren ve vermeyen tüm vatandaşlarımız için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah ülkemizi, milletimizi zevalden, iç ve dış düşmanlardan beri eylesin."

Gül, 6 yıldır sürdürdüğü Çorum Belediyespor Kulübü Başkanlığı görevinden de ayrıldığını sözlerine ekledi.