Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

AK Parti'nin İstanbul'daki 14 ilçe başkan adayı belirlendi

AK Parti İstanbul'da kongre süreci kapsamında yaşanan yenilenme gereği 14 ilçenin yeni başkan adayı açıklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Genel Merkezi ile yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 14 ilçe başkan adayının belirlendiğini bildirdi.

Şenocak, yaptığı açıklamada, belirlenen yeni başkan adaylarının partilerine, ilçelere ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

Gece gündüz demeden yoğun şekilde çalışacakları süreçte bütün dava arkadaşlarına başarılar dileyen Şenocak, "Genel Merkezimizle yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 14 ilçe başkan adayımız belirlenmiştir. Kalan 11 ilçe başkan adayımızla ilgili istişarelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Adalar'da Özlem Öztekin Vural, Bahçelievler'de Ramazan Açıkgöz, Bakırköy'de Tülin Mazlumoğlu Kestane, Bayrampaşa'da Ersin Saçlı, Başakşehir'de Sebahatdin Kayas, Beykoz'da Muhammed Hanefi Dilmaç, Büyükçekmece'de Murat Çelik, Çatalca'da Mesut Üner, Esenler'de Umut Özkan, Esenyurt'ta Yasir Çelik, Kağıthane'de Mevlüt Öztekin, Maltepe'de Mehmet Erikçi, Sultangazi'de Abdurrahman Dursun ve Zeytinburnu'nda Abdülselami Delibalta, yapılacak 4. ve 6. kongre sürecinde ilçe başkan adayı olacağı ifade edildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

TSK, Afrin şehir merkezinden görüntü paylaştı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA