AK Parti’ye rekor başvuru

Siyasi partilere milletvekilliği adaylık başvurusunda rekor talep yine AK Parti’ye oldu. AK Parti’de 24 Nisan’da başlayan başvuru süreci dün 17.00’de sona ererken, başvuru tarihi bitmeden AK Partiye’ye 7 bin 220 ikişi başvuru yaptı.

YANLIŞ YORUMLAR VAR

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti’ye milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunanların sayısının 7 bin 220 olduğunu, bunun 2 bin 68’inin genel merkeze başvuru yaptığını söyledi. Bakanların milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunup bulunmadığına yönelik bir soruya Hayati Yazıcı, şu yanıtı verdi: “Şimdi bu sistemde ifade ettiğiniz gibi bakanlar, parlamento üyeleri arasından değil dışarıdan. Parlamento üyeleri arasından yapılırsa ne olur? Parlamento üyeliğinden istifa etmesi gerekecek. Bu kadar bir lüksümüz yok. Yani parlamento üye sayımızı aşağıya indiremeyiz. Dolayısıyla şimdi kalkıp da ‘Ben başvurayım mı’ gibi bir soruyu Genel Başkanımıza yöneltmek ya da geliyorlar bizlere yöneltiyorlar. Şimdi başvurma yani o zaman adama ‘dışarıdan bakan mı olacak’, başvur ‘bakan olmayacak bu onun için başvurdu’ deniyor. Bu tür böyle yorum yapabilecek alanlar bırakmamak amacıyla isteyen herkes başvurusunu yapsın.”

14 KOMİSYON KURULDU

Yazıcı, başvuruda bulunanların mülakatlarını yapmak üzere 14 komisyon kurulduğunu söyledi. Komisyonların çalışmasını tamamladıktan sonra 4 genel başkan yardımcısının başkanlığında bir eleme yapılacağını aktaran Yazıcı, elemelerin ardından isimlerin genel başkan başkanlığındaki üst komisyona sunularak, adayların netleşeceğini bildirdi.

BBP PARTİ LİSTESİNDE

Yazıcı, NTV canlı yayınında CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin seçim ittifakında anlaştıklarına dair haberlere ilişkinı, “Hayırlı olsun. Herhalde bir zor ittifakı, yani bunların ittifakı, yani zorlandılar, zorlandılar sonuçta bir araya geldiler, onun için bir zor ittifakı diye aklıma geldi hemen.” ifadesini kullandı. MHP ile AK Parti’nin ittifakının oy pusulasında görünür olacağını vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki partinin logosu da oy pusulasında yer alacak. Ama Büyük Birlik Partisiyle yapacağımız ittifak mutabık kalınacak yerde ve sayıda, yani o çok netleşmiş değil. Onu elbette ki Genel Başkanımız yetkili organlarda da istişare etmek suretiyle belirleyecek, karşı tarafın da tabi kabulü önemli. Ona göre parti listelerinde yer vermek suretiyle Büyük Birlik Partisiyle de ittifakı gerçekleştirmiş olacağız.”