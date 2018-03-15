Akademili imam ve müezzinler dönemi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet Akademisi kurulması için çalışma başlatıldığını ifade ederek, “Bu akademi imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi, vaiz ve müftülerin hizmete girmeden önce bir eğitimden geçirilmesini öngörüyoruz. Asgari bir yıl meslek öncesi bir eğitimden geçecek” dedi. Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bozdağ özetle şunları söyledi:

-DİYANETE KADIN MÜFETTİŞ ALIMI: Bütün illere en az bir tane müftü yardımcısı, ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığında kadın müfettiş, kadın murakıp alımı uygulaması başlatıldı. Şu anda murakıplardan 50 kadın alındı. Bunlardan belli bir zaman sonra müfettişliğe geçecek kadınlar.

-KADINLAR ÜZERİNDEN DİNİ YIPRATMA: Diyanet’te kadınların yapabileceği görevlerin tamamında kadınların istihdamı ilmee yetki ve sorumluluğun da artırılması konusunda bir çalışma var. Esasında kadınlar üzerinden dinimizi yıpratma çalışmaları tam da böylesine önemli çalışmaların yapıldığı bir döneme rastladı. O yüzden gerçekten çok üzüldük.

- BİR YIL EĞİTİM: Diyanet Akademisi imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi, vaiz ve müftülerin hizmete girmeden önce eğitimden geçirilmesini öngörüyoruz. Asgari bir yıl meslek öncesi bir eğitimden geçecek. O hangi işi yapacaksa o işin incelikleri konusunda, usul konusunda pek çok hususta bir ciddi eğitim aldıktan sonra araziye gidecektir. Bundan sonraki dönemde direk müftü alımı, vaiz alımı, kuran kursu öğreticisi, imam ve müezzin alımı olmayacak. Adaylık sınavı yapılacak. Bu adaylık sınavını kazananlar müftülük ve eğitim merkezine gidip bir eğitim alacak.

-MEZHEPÇİLİK ATEŞİNE ODUN: Son dönemde siyasal projelerden bir tanesi mezhepçilik ateşine odun atma çalışmaları. Küresel güçler ve bazı hesaplı çevreler, İslam dünyasında ve bölgemizde mezhepçilik ateşini körüklemek için, harlamak için büyük gayretlerin içerisindeler. Ve milletimiz için de devletmiz içinde hepimiz içinde çok büyük bir tehlike ve tehdittir. Onun içinde bu konularda da mezhepçilik ateşini körüklemek isteyenlere karşı hepimizin duyarlı olması lazım.

-TARİKAT VE CEMAAT TÜRKİYE GERÇEĞİ:Tarikat Türkiye’de bu bizim bir gerçeğimiz. Anayasa, Tekke ve Zaviyeler Kanunu hepsini yasakladı ama şimdi hepimiz biliyoruz ki hepsi yaşıyor. Siz bir kanunla yasakladığınız da eğer bir iş yaşıyorsa onu yok etme imkanınız var mı? Yok.

- CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEDİĞİ ÇOK AÇIK: Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği şey çok açıktır. Bir konuda açık ayet varsa ve sahih kesin sünnetten deliller varsa ona uyacağız. Onu tartışmaya gerek yok. Ama diyelim ki açık bir şey yok. O zaman ne yapacağız, içtihat yapacağız. Kuran ve sünnete aykırı olmamak şartıyla içtihat yapacak.

- TELEFONLA FETVA DÖNEMİ KAPANIYOR: Fetvalar şahsidir, herkes söyledi. Fetvalar konusunda Diyanet yeni bir genelge hazırladılar. Ben onu izah etmek isterim, artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor. Diyanet, Alo-Fetva hattını arayanların sorularını alacak, cevaplar yazılı olarak verilecek. Yazılı cevaplarda da ilçenin müftüsünün ilçedeyse, ildeyse il müftüsünün, Diyanet’te ise Din İşleri Yüksek Kurulu’nun onayı olacaktır.

- KADIN İLAHİYATÇILARLA TOPLANTI: Kadın ilahiyatçılar var, kadın akademisyenler var ilahiyatlarımızda. Önümüzdeki günlerde kadın akademisyenlerle de bir araya inşallah geleceğiz ve kadın akademisyenlerimizin de kadın ve dini konular üzerindeki çalışmalarını daha görünür hale getirme konusunda da büyük bir etkinlik ortaya koyacağımızı buradan ifade etmek isterim.

DİN DİYANETİN TEKELİNDE DEĞİL

“Dini konu, Diyanet’in tekelinde değildir. İlahiyatların tekelinde değildir. İmam-Hatip Lisesi öğretmenlerinin tekelinde değildir. Hiç kimsenin tekelinde değildir. Ama bunlar bu konuda daha eğitimli oldukları için öne çıkıyorlar. Bir de bunların dışında değişik şekillerde ilim, irfan sahibi olan, toplumun saygınlığını kazanan muteber İslam alimleri var. Her yerde var bu. Bu insanlara da toplumumuz itibar ediyor. Dinin zarar görmesi, gölgelenmesi ve yanlış anlaşılması konusunda Diyanet’e ne kadar görev düşüyorsa bunlara bir fazlası düşüyor. Onların da taşın altına elini koyması ve bu saldırılar karşısında bu yanlış algılar karşısında mücadele etmesi lazım. “

TERÖR SAHADA ANLATILACAK

“FETÖ ve DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütleri konusunda halkımızı bilinçlendirme ve bu konularda itikadi sapkınlık içerisinde olanlar hakkında halkımızı aydınlatma konusunda da sadece raporlar yayınlanmayacak aynı şekilde arazide birebir anlatacak.”

İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ FON AKTARIYOR

“Ortadoğu’da ve İslam dünyasında buna dönük özel çalışmalar yapılıyor. Bazı devletlerin istihbarat örgütleri özel gayretler yapıyorlar. Özel fonlar aktarıyorlar ve buradan bir şey üretmeye çalışıyorlar.”