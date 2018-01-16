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Akar, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, Brüksel'de katıldığı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti'nin yanı sıra Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya'nın genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Orgeneral Akar, dün başlayan Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Avrupa'nın güneydoğu kanadındaki güvenlik ve istikrar, Afganistan'da icra edilen Kararlı Destek Misyonu, NATO komuta yapısı çalışmaları, Ukrayna ve Gürcistan'daki durum ile Irak'ta icra edilen koalisyon harekatı konuları görüşüldü.

Orgeneral Akar, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ve sırasıyla Ukrayna, Yunanistan, ABD, İspanya ve Almanya genelkurmay başkanları ile ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Toplantı yarın sona erecek.

 

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