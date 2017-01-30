Akar Paşa’nın ziyareti CHP’yi rahatsız etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kardak Kayalıkları çevresindeki denetimini, “Ege’de turistik gezi’ olarak yorumladı. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Altay’ın kullandığı sözler, Yunanistan basınında kullanılan ifadeleri aratmadı. Altay, “Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının Ege’de yaptıkları turistik gezi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarını şaibeli bir hale getirmiştir. Daha önce on astsubayın çıkarma yaptığı kayalıklara yıldızlar geçidiyle selamlama seremonisi yapmak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin itibarına bir şey kazandırmaz” dedi.

FİGÜRAN SUÇLAMASI

Altay, “Ayrıca merak ediyorum ki Genelkurmay Başkanı da kaymakamlar gibi referandum kampanyasına bir siyasi figüran olarak katılmak mı stemektedir? Milliyetçi oylara selam durmak anlamına gelen bu girişimin altında ne yattığını da Genelkurmay Başkanı kamuoyuyla paylaşabilmelidir” diye konuştu.