Akar’dan Bab ve Kardak brifingi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 2017 yılının ilk toplantısında bölücü terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ ile devam eden mücadelenin son durumu, Fırat Kalkanı Operasyonu’nda gelinen nokta ile Irak ile ilişkiler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıda iç ve dış güvenlik konuları ele alındı.

TERÖRLE MÜCADELE

Basına kapalı olarak dün saat 14.50’de başlayan yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı, Suriye’nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı çerçevesinde El Bab’a yapılan operasyonda gelinen aşama tüm detaylarıyla tartışıldı. Aynı şekilde terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelenin detayları masaya yatırıldı.

ABD İLE İLİŞKİLER

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Fırat Kalkanı Operasyonu ve hafta sonu tüm kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak Adası’na yaptığı ziyaret hakkında bir sunum yaparak kurul üyelerine bilgi verdi. Toplantıda ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmemesi ve Suriye krizi nedeniyle gerileyen ilişkilerin Başkan Donald Trump’ın göreve gelmesiyle nasıl bir seyir izleyeceği konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Aynı şekilde Yunanistan ile ilişkiler ve Kıbrıs sorunu da toplantıda konuşulan konular arasında yer aldı.

YILDIRIM’LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesinde Başbakan Binali Yıldırım’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen Külliye’deki kabul sonrası Erdoğan ve Yıldırım MGK’ya katıldı.