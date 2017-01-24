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AKPM'deki oylamaya CHP'liler katılmadı, Türkiye aleyhine destek verdi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'nin yeniden izleme sürecine alınıp alınmayacağı oylaması yapıldı. CHP'liler oylamaya katılmayarak Türkiye aleyhine destek verdi.

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Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye açısından çok kritik bir karara imza attı. Meclis, "Türkiye’deki demokratik kurumların işleyişi" konusunun acil gündem maddesi olarak ele alınmamasına karar verdi.
 
AKPM'deki oylama üçte iki çoğunluk bulunması halinde Türkiye yeniden izleme sürecine alınacaktı. Ak Parti milletvekilleri oylamaya tam kadro katılarak red oyu verdi.
 
CHP milletvekilleri ise Türkiye aleyhtarları tarafından gündeme getirilen oylamaya katılmayarak Türkiye aleyhtarlarına destek verdi. 
 
OYLAMAYA CHP'Lİ ÜYELER KATILMADI
 
Türkiye hakkında yapılan oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) temsilen AKPM'de bulunan milletvekillerinin oy kullanmadığına işaret eden AK Partili Talip Küçükcan, "Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bu konuda desteğini talep etmemize rağmen bu destek bize verilmedi ne yazıkki. Türkiye'yi bu kadar yakından ilgilendiren, Türkiye imajını olumsuz şekilde etkileyebilecek, Türkiye'nin izleme komitesine düşürülmesi ile ilgili bir sonuç doğurabilecek bir tartışmanın Genel Kurul oylamasında CHP üyelerinin oy vermediğini gördük." dedi.
 
Karar ile Türkiye’nin "denetim sürecine alınma tehlikesi" şimdilik ortadan kalktı. Denetim süreci, insan hakları ve hukuk devleti alanında yükümlülüklerini yerine getirmemiş, demokrasisi belirli bir olgunluğa ulaşmamış ya da bu alanda ciddi zaaflar yaşayan ülkelere uygulanıyor.

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