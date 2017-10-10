AKPM'nin FETÖ sanığına ödül vermesine Bozdağ'dan tepki: Bu karar hukuka değil teröre destektir
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisince (AKPM) Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nün, FETÖ üyeliğinden yargılanan, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Murat Arslan'a verilmesini kınayarak, 'Yargılaması süren bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek, demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir.' değerlendirmesinde bulundu.
Bozdağ, Twitter hesabından, AKPM'nin Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü'nü, FETÖ üyeliğinden yargılanan, eski YARSAV Başkanı Arslan'a vermesine yönelik açıklamalarda bulundu.
Ödülün Arslan'a verilmesinin son derece yanlış ve kabul edilemez olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:
"Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünün koruyucusu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin bu kararı, AB değerlerinin AKPM'ce inkarıdır. Yargılaması süren bir terör zanlısını insan hakları savunucusu gibi göstermek, demokrasi ve insan hakları idealine ihanettir. Bu kararından dolayı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisini şiddetle kınıyorum. Bu, insan hakları, demokrasi ve hukuka değil teröre destektir."
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