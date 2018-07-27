Akşener kayıp

24 Haziran seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayan İP Genel Başkanı Meral Akşener, Afyonkarahisar kampında partililerle ipleri koparıp kongre kararı aldığını duyurduktan sonra kayıplara karıştı. Konutunun önünde partililerin beklediği Akşener’in, evinde olmadığı ve partililer dağılıncaya kadar da evine gelmeyeceğini söylediği belirtildi. Önceki gün attığı tweet ile kongrede genel başkanlığa aday olmayacağını kesin bir dille ortaya koyan Akşener’in gidişine kesin gözüyle bakılırken, genel başkan adaylığıyla ilgili tartışmaların da kongreye kadar olan süreçte daha da büyümesi bekleniyor.

İPLERİ KOPARMAYA GELDİ

Akşener’in genel başkanlıktan istifa ettiğini açıkladığı sürecin fitili, Afyon’da partisinin düzenlediği çalıştayda ateşlenmişti. Çalıştayın detaylarında, Akşener’in, partiyle ipleri koparmak üzere hazırlıklı geldiği dile getiriliyor. Akşener’in, ikinci gününde toplantıya gelişinde kimseyle selamlaşmadan doğrudan odasına çıkıp, bir süre kaldıktan sonra salona gelmesinin “Zaten partiyle ipleri kopardığı”nın işareti olarak algılandı. Akşener’in ayrıca, toplantı öncesi Ümit Özdağ’ın dağıttığı bir kitap nedeniyle de yakınındakilere kızdığı belirtildi.

‘YAZIKLAR OLSUN’

İstifasına gerekçe olarak sunduğu “Madam” ifadesi ile ilgili tepkisini kürsüden, “Hiçbiriniz çıkıp beni savunmadınız” sözleriyle ortaya koyan Akşener’in, en yakınındaki isim olan Müsavat Dervişoğlu’na, “Sen de beni savunmadın” diyerek suçladığı kaydedildi. Akşener’in, listelere konulmadığı için epkili olan eski Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun da kürsüden kendisine, “Sayın genel başkan” demesine, “Genel başkan mı oldum şimdi? Yazıklar olsun. Herkesten beklerdim, ama senden beklemezdim” dediği öğrenildi. Akşener’in yakınındaki isimlere, “Ne istediyseniz yaptım. Listeleri siz yaptınız. Her birinizin ayrı bir şey istiyorsunuz. İsteklerinizi karşılayamıyorum. Artık yeter. Kim istiyorsa yönetsin” diyerek istifa restini çekip kürsüden indiği belirtildi.