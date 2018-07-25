Akşener'in adaylık açıklaması İP'yi iyice karıştırdı
Genel Başkan Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını kesin bir dille açıklaması üzerine İP iyice karıştı. Aytun Çıray, 'Başka adayımız yok.' dedi.
- star.com.tr
MHP'nin başına geçme hayallari suya düşünce proje bazlı bir parti kurarak genel başkanlık koltuğuna oturan Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Konuyla ilgili bugün Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Akşener, ''Kararım kesindir'' ifadelerini kullandı.
Akşener'in açıklamalarıyla iyiden iyiye karışan partinin vekilleri ise ''Akşener aday olacak'' ısrarını sürdürüyor.
''Başka adayımız yok''
Akşener'in talimat almışçasına genel başkanlıktan kaçması anlaşılmaz bir hal almışken, Akşener'in açıklamalarını değerlendiren İP Genel Sekreteri Aytun Çıray, ''İkna edeceğiz, başka adayımız yok.'' dedi.
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