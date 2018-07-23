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Akşener'in yeniden aday olmasını istediklerini belirterek nöbete başladı

Partideki yoğun tepkiler sonrası kurultay kararı alan ve yeniden aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in bu tutumu, şova dönüştü. Akşener'in göreve getirdiği il başkanları, Akşener'in yeniden aday olmasını istediklerini belirterek nöbete başladı. Bazı partililer ise Akşener'in evinin önünde kendini zincire vurdu.

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İP Genel Başkanı Meral Akşener'in bir ay sonra yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından partililer, Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin önünde toplanarak,  Akşener'in aday olması için nöbet tutmaya başladı. Dün akşam başlatılan nöbete bu akşam 24 il başkanı da katıldı.

Öte yandan; Akşener'in evinin olduğu sokak ve çevresi Akşener'in posterleriyle donatıldı.

Akşener'i göreve çağıran partililer arasında 73 yaşındaki Osman Şalk dikkat çekti.

Kendisini Akşener'in evinin penceresine zincirleyen Şalk, "Meral Akşener dönecek. O dönmeden buradan kalkmak yok. Söz verecek. Söz vermediği sürece buradan kalkmam" dedi.

Partililerin burada bekleyişi devam ediyor.

(Haber7)

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