Alçaklara inat hizmete devam

Dünyanın önde gelen mühendislik projelerinden olan Avrasya Tüneli, devletin zirvesinin katıldığı törenle dün hizmete girdi. Böylece 3 köprü ve Marmaray’dan sonra Asya ve Avrupa 5’inci kez birleşti. Denizin altından bu kez araçla geçişi sağlayacak olan tünelle birlikte 100 dakikayı bulan Göztepe-Kazlıçeşme arası 15 dakikaya indi. Tarihi açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Faik Nishani, Gürcistan Başbakanı GiorgiKvirikaşvili, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

KESİNTİSİZ ULAŞIM

Tünelin Kazlıçeşme girişinde düzenlenen törende konuşan Erdoğan “Temelini Asya yakasında atmıştık. Rabbime hamdolsun açılışını Avrupa yakasında yapıyoruz. Bu ne mutluluk” dedi. Avrasya Tüneli’nin yatırım bedelinin 1 milyar 245 milyon dolar olduğunu vurgulayan Erdoğan “Günde 120 bin araç, dışarıdaki hava şartlarından etkilenmeden rahat bir şekilde burayı kullanacaktır. Artık fırtına çıktı, vapur seferleri iptal oldu, sis çöktü, köprüde trafik durdu gibi haberleri geride bırakıyoruz. Bir taraftan Marmaray, bir taraftan Avrasya Tüneli... Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul’un iki yakası arasında iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi” dedi.

İKİ YAKA 15 DAKİKA

Erdoğan “Bu eser için devletin kasasından tek kuruş çıkmamıştır. ‘İş bilenin, kılıç kuşananındır’. Tünelin inşasını ve işletmesini üstlenen firmalar, bir bölümü öz kaynak bir bölümü kredi olarak projenin finansmanını kendileri sağlamıştır. Yaklaşık 25 sene boyunca kamu payı ve vergilerle Hazine’ye yılda 180 milyon lira gelir getirecek tünelin işletmesi, bu sürenin sonunda tamamen devlete geçecek. Harem ve Çatladıkapı arasındaki tünel ve geliştirilen yaklaşım yolları sayesinde Kazlıçeşme-Göztepe 15 dakikaya iniyor. Bu sayede zamandan ve yakıttan yapılacak tasarrufu ben sizlerin takdirine bırakıyorum” dedi. Erdoğan tünelin ilk etapta 07.00 ile 21.00 arasında hizmet vereceğini belirterek “İnşallah 30 Ocak itibariyle de 7 gün 24 saat işletmeye geçecektir” dedi.

SIRADAKİ PROJELER

Avrasya Tüneli ile Türkiye’nin Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi dünya çapındaki eser zincirine bir yeni halka daha eklendiğini kaydeden Erdoğan “Bundan sonra sıra Kanal İstanbul. İnşallah Karadeniz’i Marmara’ya bağlayacağız. Bu da dünyadaki ilklerden bir tanesi olacak. Çünkü Türkiye buna layık. Türk insanı buna layık ve dünyadaki bu yarışta biz varız. 18 Mart’ta Çanakkale Köprüsü’nün inşallah temelini atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl da Kanal İstanbul’la ilgili temel atma noktasına geleceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının 2018 Şubat ayında açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

EN DERİN NOKTADA SOHBET

Erdoğan konuklarla birlikte yaptığı açılışın ardından beraberindeki protokolle birlikte araçlarla tünelden geçti. Erdoğan beraberindekilerle birlikte tünelin tam ortasında inerek bir süre tünelde yürüdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan tünelin en derin noktasında temsili olarak iki yakayı birleştirdi. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.

YILBAŞINA KADAR 15 TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli’nin açılışında yaptığı konuşmada, tünelin geçiş ücretini de açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yılbaşına kadar buranın ücreti 15 TL olsun” derken Başbakan Yıldırım’a dönerek “Yanlış yapmıyoruz değil mi?” diye sordu. Erdoğan şöyle devam etti: “Ama bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız’daki şehitlerimize yönelik hesaba girecek. Buranın geliri yılbaşına kadar 15 liradan. Resmi hesap daha sonra ilan edilecek. TL olarak 15 liradan o güne kadar bu geçişler yapılacak. Şehit ve gazilerimize yönelik hesapta bu para toplanmış olacak.”

İlk etapta 14 saat çalışacak

Vatandaş Tünel’i bugünden itibaren kullanabilecek. Tünel ocak sonuna kadar sabah 07.00 ile akşam 09.00 arasında hizmet verecek. 30 Ocak’tan sonra ise 24 saat çalışacak. Tünele Asya kıtasından giriş Harem-Üsküdar tarafından; Avrupa kıtasından giriş ise Çatladıkapı-Fatih tarafından olacak.

Tünel 1.2 milyar dolara mal oldu

- İnşaatına Şubat 2011’de başlayan Avrasya Tüneli, iki kıtayı deniz altından karayolu ile birbirine bağlarken ‘en derin deniz tüneli’ özelliği taşıyor.

- Toplam 1 milyar 245 milyon dolara mal olan tünelde 70 bin ton demir, 700 bin ton beton kullanıldı.

- Denizin 106 metre altına inşa edilen tünelin toplam uzunluğu 14.6 kilometre. 5.4 kilometrelik bölümü ise deniz altında kurulu.

- Tünel deprem ve tsunamiden etkilenmeyecek, ayrıca sığınak olarak da kullanılabilecek.

- Tünelde her noktanın 7 gün 24 saat izlendiği kapalı devre kamera sistemi, olay algılama sistemleri, haberleşme ve ihbar sistemleri yer alacak.

- İstanbul’un iki yakası arasındaki 100 dakikalık yol tünel sayesinde 15 dakikaya kadar indi.

- Tünelde günde 120 bin araç geçecek. 8 gişe bulunacak ve gişelerde OGS ve HGS sistemi ile hizmet verecek.

- Tünelden geçiş ücreti yılbaşına kadar 15 lira olacak. Yılbaşına kadar toplanan bu para şehitler için açılan hesaba aktarılacak. Ücret yılbaşından sonra ise otomobiller için 4 dolar+KDV, minibüsler için 6 dolar+KDV olacak. Diğer araçlar, tüneli kullanamayacak.

3’üncü havalimanı 26 Şubat’ta açılıyor

Avrasya Tüneli’nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul’a yapılan yeni havalimanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününde açılacağını duyurdu.

İŞTE MEDENİYET BU

Yıldırım, “İnşallah yeni havalimanımızı 26 Şubat 2018’de devreye almış olacağız” diye konuştu. Başbakan Yıldırım “Fatih İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüttü, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da arabaları, trenleri denizin altından geçiriyor. Dünyanın en derin tünelini açıyoruz. Denizin altında 106.5 metre. Yenikapı’dan Göztepe’ye sadece 15 dakikada geçeceğiz. İşte medeniyet bu. 120 bin araç günde bu tünelden geçip Asya’ya, oradan da Avrupa’ya ulaşmış olacak. Bir yılda sadece yakıt tasarrufu 160 milyon, zaman tasarrufu 52 milyon saate ulaşacak” dedi.

Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ecdadın 150 sene önceki denizin altından geçme hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde Marmaray ile gerçekleştiğini belirterek, ancak Erdoğan’ın bununla yetinmeyip Avrasya Tüneli’nin yapılma talimatını verdiğini söyledi.

"ARKADAN VURMAK KALLEŞLiK"

“Bu millet, işte o terörist alçaklara karşı boyun eğmedi, eğmeyecektir. Dün akşamki kalleş de geldi ülkemizdeki, Rusya’nın temsilcisi olan, bize emanet durumunda olan bir insanı sırtından vurdu.”

“Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. Ancak bedelini anında ödedi ama bağlantıları bunların hepsi şimdi inceleniyor, araştırılıyor, bunları da çıkaracağız. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrasya Tüneli Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi:

- PROVOKASYON:(Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov’un silahlı saldırıda öldürülmesi) Dün akşam olayın ardından Putin’i arayarak, şahsım ve milletim adına olaydan duyduğumuz derin elemi kendisine ilettim. Kendisiyle bu kalleş saldırının, Türk-Rus ilişkilerine yönelik açık bir provokasyon olduğu konusunda hem fikiriz. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız, olayı tüm yönleriyle araştıracak ve gerçekleri ortaya çıkaracaktır.

- İLİŞKİLER ETKİLENMEZ:Suriye başta olmak üzere, Rusya ile giderek genişleyen iş birliği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda Putin ile anlayış birliği içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz.

- BİR OLACAĞIZ…: İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz kadar alçakları bir araya getirin, bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu milleti parçalayamayacaksınız. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla Çerkez’iyle, Gürcü’süyle Abaza’sıyla, Roman’ıyla Boşnak’ıyla, Arnavut’uyla velhasıl 80 milyon, Alevi-Sünni, 80 milyon bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sizin birliğiniz, beraberliğiniz var ya, onları çıldırtan bu. 80 milyon biz, tek milletiz. Tek bayrak...

- BOYUN EĞMEYECEĞİZ:Bu millet, işte o terörist alçaklara karşı boyun eğmedi, eğmeyecektir. Bunu Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da gösterdi. İşte dün akşamki kalleş de geldi ülkemizdeki, bir yerde Rusya’nın temsilcisi olan bir yerde bize emanet durumunda olan bir insanı, sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir. İşte bunu yaptılar. Kardeşlerim! Dün akşamki tabii bedelini anında ödedi ama bağlantıları bunların hepsi şimdi ayrı ayrı inceleniyor, araştırılıyor, bunları da çıkaracağız. Zaten bağlantılar çıkmaya başladı.

- OPERASYONA İZİN YOK: Türkiye hem terörle mücadele edebilecek hem de taviz vermeden hedeflerine yürüyebilecek kararlılığa sahiptir. Ama nasıl? Tek millet.Tek bayrak. Tek vatan. Bu vatanda operasyon asla... Ve tek devlet. Bizim tek devletimiz var Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Başka devletimiz var mı? O kadar.

- SUİKASTLAR DEVREDE:Güvenlik güçlerimiz, teröristlere, dağlarda nefes aldırmayınca, terörün en alçak, en sinsi, en ahlaksız biçimi olan sokaklarda bombalı eylemler, suikastlar devreye sokuldu.

-TERÖRİST TERÖRİSTTİR:Terör örgütlerinin hedefinin asker, polis, korucu olması, bu saldırıları meşrulaştırmaz. Bu yönde algı çalışması var. Bizim anlayışımıza göre katil, katildir, terörist, teröristtir. Türkiye’nin canını terör eylemleriyle yakarak, bu ülkeyi dize getirebileceklerini sanıyorlar. Tam tersine bu saldırılar, azmimizi daha da biliyor.

Kahraman: Büyük Türkiye istenmiyor

Avrasya Tüneli’nin açılış töreninde TBMM Başkanı İsmail Kahraman da konuşma yaptı. Bütün bu terör hadiselerinin temel amacının benzeri büyük eserlerin yapılmasını önlemek olduğunu belirten Kahraman, şunları söyledi: “Büyük bir Türkiye istenmiyor. Bunu istemeyenlerin maşası olanlar maalesef içeride de var. İşte dün yapılan suikast dolayısıyla ben de Sayın

Başbakanımız, Sayın Bakanımız gibi taziyelerimizi sunuyorum. Elbetteki bu oyunların bütün dünya farkındadır. Bunları yapanlar hesabını verecekler. Bu büyük milletin önünü kesmek isteyenlere gereken cevap verilecek. Adı ne olursa olsun, PKK, PYD, DHKP/C, DEAŞ, FETÖ, ne olursa olsun hepsi bir ahtapotun kolları. O kolları inşallah keseceğiz. Millet olarak üstesinden geleceğiz.”

İlk geçiş Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler törenin ardından araçlarıyla Avrasya Tüneli’ni kullanarak Anadolu yakasına geçti. Erdoğan ve beraberindekiler, tünelin tam ortasında inerek hatıra fotoğrafı da çektirdiler.

YILDIRIM’DAN TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI ‘BİZİ DİZE GETİREMEZLER’

Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Tüneli’nin açılışında yaptığı konuşmada, Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov’un menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, terörün bir kez daha alçak yüzünü gösterdiğini belirtti. Ankara’daki olayın Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir provokasyon olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Ancak kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, Türkiye, Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecek, bozmaya asla ve asla güçleri yetmeyecek. Şeytani tuzaklarla kan dökenler, can alanlar Türkiye’yi insanlık değerlerinden, demokrasiden, hukuk devletinden asla vazgeçiremeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye adalet çizgisinden asla sapmayacak. Anadolu topraklarında bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler. Terör örgütlerinin arkasındaki ağababalarını da bulup ortaya çıkaracağız. Hiçbir şer odağı, insanlığın vicdanı olan Türkiye’yi dize getiremeyecek.”

‘HAYALLER GERÇEKLEŞTİ

- Başbakan, hayalleri bir bir gerçekleştirdiklerini vurguladı: Avrasya Tüneli de en büyük hayallerimizden biriydi. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü gibi hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Fatih, İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüttü, Erdoğan ve arkadaşları da arabaları, trenleri, denizin altından geçiriyor.”

NOTLAR…

Vatandaşı selamladılar

- Avrasya Tüneli’nin Kazlıçeşme girişinde düzenlenecek törende alana Türk bayrakları ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın dev posterleri asıldı.

- Alana vatandaşlar için mobil mescit, tuvalet ve sağlık alanları kuruldu. Vatandaşlar kendilerine ayrılan bölüme arama noktalarından geçerek alındı. Bu esnada vatandaşlara Türk bayrağının yanı sıra Türk bayrağı logolu atkı, bere, eldiven dağıtıldı.

- Törene katılanlar “Millet direndi, Türkiye kazandı”, “Gençlik Reis’in yanında”, “Korkma kaderin üstünde de bir kader vardır”, “Hangi çılgın darbe yapacakmış şaşarım” şeklinde yazıların bulunduğu dövizler taşıdı. “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganları da atıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili tören alanına gelerek, vatandaşları selamladı.