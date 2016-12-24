Alçaklığın üçüncü yıldönümü

Devletin içine sızan Paralel İhanet Çetesi’nin, 25 Aralık 2013’te, dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sivil darbe girişiminin ikinci adımında üç yıl geride kaldı. 17 Aralık sözde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla amacına ulaşamayan ihanet çetesi, 8 gün sonra, bu defa dönemin İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın yürüttüğü ‘sözde soruşturmalar’ ile saldırıya geçti. Akkaş’ın sözde soruşturmaları, 17 Aralık’ta olduğu gibi bir buçuk yıl gizli yürütülen ve UYAP’a dahi girilmeyen iki dosyadan oluşuyordu.

KARAR UYGULANMADI

Medya yöneticilerinin, 3. köprü, 3. havalimanı gibi büyük projelere imza atan iş adamlarının, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 96 kişi hakkında, 25 Aralık 2013 sabahı gözaltı kararı alındı. Ancak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 17 Aralık darbe girişiminde görev yapan polisler ARTIK bulunmuyordu. FETÖ’nün Savcısı Akkaş’ın gözaltı kararları yeni göreve gelen polisler tarafından uygulanmadı. Akkaş’ın aynı hakimlerden aldırdığı gözaltı kararları uygulansaydı Türkiye, kısa süre içinde sözde ‘yolsuzluk ve rüşvet’ kılıfı altında seçilmiş meşru hükümetin ortadan kaldırılmasına tanıklık edecekti.

EVİNDEN ALINACAKTI

25 Aralık kumpasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Kısıklı’daki evinde gözaltına alınacaktı. Emniyete götürülürken çekilen görüntüleri basın ile paylaşılacak ve algı operasyonunun ilk adımı atılmış olacaktı. 17 Aralık’ta olduğu gibi, polislerin arama ve el koyma sırasında çektiği görüntüler yazılı ve görsel medyaya servis edilecekti. Erdoğan ‘oğlu gözaltında olan lider’ olarak, dünyanın önde gelen haber ajansları tarafından flaş olarak duyurulacaktı. Ülke içinde ise aynı akıl Erdoğan’ın istifa etmesi gerektiğini yayacak ve ‘yargıya teslim ol’ çağrıları yapılacaktı. 4 bakanı istifa eden dönemin Başbakan Erdoğan da algıyla oluşturulan kamuoyu baskısına daha fazla dayanamayıp görevinden, AK Parti Genel Başkanlığı’ndan ve milletvekilliğinden istifa edecekti. Bu durumda 17 Aralık ile başlayan darbe girişiminin, 25 Aralık ile en önemli halkasıyla hükümet devrilmiş olacaktı.