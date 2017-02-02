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Almanya Başbakanı Merkel TBMM'de

Almanya Başbakanı Angela Merkel, TBMM'de siyasi parti temcileri ile görüşecek.

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Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesinin ardından TBMM'ye geldi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan Merkel, siyasi parti temsilcileri ile görüşecek. 
 

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