Almanya Başbakanı Merkel TBMM'de
Almanya Başbakanı Angela Merkel, TBMM'de siyasi parti temcileri ile görüşecek.
- İHA
Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesinin ardından TBMM'ye geldi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından karşılanan Merkel, siyasi parti temsilcileri ile görüşecek.
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