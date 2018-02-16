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Başbakan Yıldırım: Almanya’yı terörden biz koruyoruz

Merkel’le görüşen Başbakan Yıldırım, “NATO’nun güney sınırını korumak sadece Türkiye’nin değil NATO üyesi Amerika ve Almanya’nın da sorumluluğu” dedi.

  • MUSTAFA KARTOĞLU
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Başbakan Binali Yıldırım, Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel’le ile yaptığı kritik bir görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Türkiye’de referandumun, Almanya’da ise seçimlerin yaşandığını anımsatan Yıldırım, “Yeterince iki ülke yöneticileri olarak birbirimize fazla vakit ayıramadık. Şimdi artık bunlar geride kaldı. Yeni bir dönemdeyiz” dedi.

Türkiye’nin bölgede terörle mücadele yaparken, sadece kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumaya çalışmadığına değinen Yıldırım, şöyle konuştu: “Aynı zamanda NATO’nun sınırlarını da koruyor, göçü de önlüyoruz. Bunu yaparken terör faaliyetlerinin Almanya’ya, Avrupa’ya yayılmasının da önüne geçiyoruz.”

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Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetlerinin belli olduğunu belirten Yıldırım, “PKK terör örgütüdür, PYD/YPG de terör örgütüdür. YPG, PYD/PKK’nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere ve Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz” ifadesini kullandı.  Yıldırım, DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığın PYD/PKK ve FETÖ ile mücadelede de aynı şekilde sürdürülmesini istedi.        

HEPİMİZİN GÖREVİ

NATO’nun güney sınırlarını emniyet altında tutma gibi de bir sorumluluklarının olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bu sorumluluk sadece Türkiye’nin tek başına sorumluluğu değil. NATO üyesi Amerika dahil NATO’nun yine önemli üyesi Almanya’nın da sorumluluğu” diye konuştu.  

TÜRKiYE GÜVENLiĞiNi SAĞLAMAK ZORUNDA

Merkel ise Türkiye’nin her ülke gibi kendi güvenlik çıkarlarını korumak durumunda olduğunu, bu bağlamda NATO içinde ABD ile yaşanan krizin aşılmasını ümit ettiklerini belirtti. Türk hükümetinin, Türkiye’ye Suriyeli mültecilerin eğitimleri konusunda AB tarafından taahhüt edilen paranın düzenli bir şekilde verilmesini istediğini de belirten Merkel, kendisinin de bu konuda AB nezdinde görüşmeler yapma sözünü verdiğini aktardı.   

PKK’lı provakatöre haddini bildirdi

Basın toplantısında PKK yandaşı sözde gazeteci, montaj fotoğraflar gösterip, Afrin Harekatı ile ilgili Türkiye’yi suçladı. BasNews sitesi çalışanı Armanc Agid Nerweyi’nin alçak terör propagandasına tepki gösteren Yıldırım, “Propaganda yapma. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin’e gel” dedi. 

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