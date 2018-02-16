Başbakan Yıldırım: Almanya’yı terörden biz koruyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel’le ile yaptığı kritik bir görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Türkiye’de referandumun, Almanya’da ise seçimlerin yaşandığını anımsatan Yıldırım, “Yeterince iki ülke yöneticileri olarak birbirimize fazla vakit ayıramadık. Şimdi artık bunlar geride kaldı. Yeni bir dönemdeyiz” dedi.

Türkiye’nin bölgede terörle mücadele yaparken, sadece kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumaya çalışmadığına değinen Yıldırım, şöyle konuştu: “Aynı zamanda NATO’nun sınırlarını da koruyor, göçü de önlüyoruz. Bunu yaparken terör faaliyetlerinin Almanya’ya, Avrupa’ya yayılmasının da önüne geçiyoruz.”

YANIMIZDA OLUN

Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetlerinin belli olduğunu belirten Yıldırım, “PKK terör örgütüdür, PYD/YPG de terör örgütüdür. YPG, PYD/PKK’nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere ve Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz” ifadesini kullandı. Yıldırım, DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığın PYD/PKK ve FETÖ ile mücadelede de aynı şekilde sürdürülmesini istedi.

HEPİMİZİN GÖREVİ

NATO’nun güney sınırlarını emniyet altında tutma gibi de bir sorumluluklarının olduğunu kaydeden Yıldırım, “Bu sorumluluk sadece Türkiye’nin tek başına sorumluluğu değil. NATO üyesi Amerika dahil NATO’nun yine önemli üyesi Almanya’nın da sorumluluğu” diye konuştu.