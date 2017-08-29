Almanya’daki örgüt yuvaları kapanıyor

Alman Anayasayı Koruma Dairesi’nin 2014 yılında yayımladığı rapora göre, ülke genelinde FETÖ’nün 24 okul, 300 dernek ve 150 dershanesi bulunuyor. 90’lı yıllarda açılmaya başlayan bu okullara örgütün kendini gizlediği dönemde Almanya’daki muhafazakar Türkler tarafından öğrenci gönderilmeye başlandı. Ancak 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra çocuklarını çekmeye başlayan gurbetçiler 15 Temmuz’dan sonra tamamen bu okulları terk etti.

KEPENK İNDİRDİLER

Türklerin öğrenci göndermediği FETÖ ile bağlantılı Würzburg ve Ludwigsburg okulları kapandı. FETÖ okullarının kapanma nedenlerine dikkat çeken Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin eski Başkanı Süleyman Çelik, “FETÖ okullarına Türkler ve azınlıklar çocuklarını gönderiyordu. Almanlar zaten hiç göndermiyordu. FETÖ’cüler Almanya’da etkin ama burada bir tabanları yok, çok öğrencileri de yoktu” diye konuştu. Öte yandan Almanya’daki FETÖ üyelerinin de deşifre olmamak için, çocuklarını örgütün okullarına göndermemeye başladıkları da öğrenildi.