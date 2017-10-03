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Almanya’dan Peşmerge’ye silah desteği

Türkiye’nin dost bildiği ülkelerden teröristlere silah yardımı devam ediyor.

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Ankara’nın parayla istemesine rağmen silah satmayan ABD, bu silahları terör örgütü PKK’ya bedavaya vermişti. Bir skandal da dün yaşandı. TSK’nın hendek terörünü bitirmek için düzenlediği operasyonları bahane gösteren ve Türkiye’nin istediği silahları vermeyen Almanya, bu silahları Barzani güçlerine verdi. 

KESKİN NİŞANCI SİLAHI

PKK’ya her fırsatta destek veren Alman hükümeti, şimdi de IKBY yönetimine destek vermeye başladı. Alman ordusunun kullandığı G28 keskin nişancı silahları Almanya’da özel eğitim gören peşmergelere dağıtıldı. TSK’nın, terörü temizlemek için yaptığı operasyonları bahane gösteren Alman silah firması Heckler & Koch, 2016 yılında Türkiye’ye silah satışını durdurmuştu.

 

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