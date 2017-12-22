Almanya'dan Türkiye açıklaması: Hazırız

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını söyledi.

Adebahr, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de nisan ayında Suriye sınırı yakınlarında gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch’in dün serbest bırakılmasını değerlendirdi.

Bunun son dönemde Türkiye’de alınan kararlar kapsamında bir başka olumlu sinyal olduğunu ifade eden Adebahr, bu kararların iki ülke arasında adım adım yeniden güveni inşa etme çalışmasına yönelik umut olabileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktaran Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız." diye konuştu.

İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerini ifade eden Adebahr, ancak iki ülke arasında zor konuların bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.