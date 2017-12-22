Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Almanya'dan Türkiye açıklaması: Hazırız

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Adebahr, 'Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız.' dedi.

  • AA
  • 13
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
x

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını söyledi.

Adebahr, bugün Berlin’de düzenlenen basın toplantısında Türkiye’de nisan ayında Suriye sınırı yakınlarında gözaltına alınan Alman vatandaşı David Britsch’in dün serbest bırakılmasını değerlendirdi.

Bunun son dönemde Türkiye’de alınan kararlar kapsamında bir başka olumlu sinyal olduğunu ifade eden Adebahr, bu kararların iki ülke arasında adım adım yeniden güveni inşa etme çalışmasına yönelik umut olabileceğini kaydetti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktaran Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız." diye konuştu.

İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerini ifade eden Adebahr, ancak iki ülke arasında zor konuların bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Sokak köpeğine şarkı söyleyen çöpçü fenomen oldu

Objektife takılan talihsiz anlar

Objektife takılan talihsiz anlar

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

Tarihe Tanıklık Etmiş 33 Kişiye Göre 'Türk Olmak'

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

İstanbul'un sırlarını gün ışığına çıkıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA