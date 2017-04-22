Almanya’nın gündemi hainlerin iltica talebi

Ülkede yayın yapan Der Spiegel Dergisi, iltica başvuruları konusunda referanduma kadar karar verilmediğine dikkati çekerek, bu tarihten sonra Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından Federal Göç ve Mülteciler Dairesi BAMF’a Türkiye’deki durumun kaygı verici olduğu yönünde değerlendirmelerde bulunduğunu yazdı.

Dergi, BAMF’ın da buna istinaden Türkiye’den iltica başvurusunda bulunanların durumunu gözden geçirerek, önümüzdeki günlerde karar verebileceğini duyurdu. 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’den Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunanların sayısının 7 bine yaklaştığı belirtilen haberde, geçen yıla kadar yüzde 10’un altında olan ilticaların kabul edilme oranının referandumun ardından artacağı, idam cezasının kabul edilmesi durumunda ise, bu sayının daha da artacağı tahmininde bulunuluyor. Der Spiegel’in haberinde, Almanya’ya iltica başvurusu yapanlar arasında hâkimlerin de bulunduğu bilgisi yer aldı. İsmi açıklanmayan iki hakimin yaşadıklarına yer verilen haberde, suçlamaları kabul etmedikleri ve konuyu AHİM’e taşımaya hazırlandıkları belirtiliyor.