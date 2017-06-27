Almanya’ya ikinci hain listesi

Türkiye, FETÖ için Almanya’ya ikinci bir liste gönderdiği Alman İçişleri Bakanlığı tarafından Alman basınına yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Liste ile ilgili olarak Die Welt gazetesine açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye’den Bakanlığa tek haneli orta seviyede bir rakama ulaşan liste aldıklarını ve bu listede FETÖ’ye ait firma ve organizasyonların bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin Almanya’ya gönderdiği FETÖ ile ilgili listeyi haberleştiren Die Welt gazetesi güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberde, Alman hükümetine Türkiye’den böyle bir listenin

son olarak Nisan ayında verildiğini yazdı. Bu belgeleri inceleyen Alman makamlarının da ilgili eyaletleri bilgilendirdiği kaydedilen haberde, örnek olarak Berlin eyaleti emniyet teşkilatında 16 Haziran’dan bu tarafa 72 kişinin isminin bulunduğu 40 sayfalık liste bulunduğu aktarıldı. Alman makamları, listedeki bilgileri “Türkiye’ye karşı casusluk söz konusu mu? Yöneltilen suçlamalar doğru mu? Listelerde isimleri yer alanlar potansiyel tehlike oluşturuyor mu?” diye üç noktadan inceliyor.

ANKARA İLK LİSTEYİ ŞUBATTA VERDİ

Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya’da dış istihbarat teşkilatı BND’nin başkanı Bruno Kahl’e MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından 300’ü aşkın kişi, 200 dolayında dernek, okul ve firmanın yer aldığı bir liste verilmişti. Bunun üzerine FETÖ listesinde ismi bulunan kişiler teker teker aranarak “Türkiye sizi arıyor. Konsolosluğa veya Türkiye’ye gitmeyin” diye uyarılmışlardı.