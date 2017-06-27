Almanya’ya ikinci hain listesi
Türkiye’nin, şubat ayında 300 kişi ile 200 dernek, okul ve firmanın yer aldığı listenin ardından Berlin’e yeni bir FETÖ listesi daha verdiği ortaya çıktı. Belgede şüpheli firma ve organizasyonların isimleri var.
Türkiye, FETÖ için Almanya’ya ikinci bir liste gönderdiği Alman İçişleri Bakanlığı tarafından Alman basınına yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Liste ile ilgili olarak Die Welt gazetesine açıklamada bulunan Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye’den Bakanlığa tek haneli orta seviyede bir rakama ulaşan liste aldıklarını ve bu listede FETÖ’ye ait firma ve organizasyonların bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin Almanya’ya gönderdiği FETÖ ile ilgili listeyi haberleştiren Die Welt gazetesi güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberde, Alman hükümetine Türkiye’den böyle bir listenin
son olarak Nisan ayında verildiğini yazdı. Bu belgeleri inceleyen Alman makamlarının da ilgili eyaletleri bilgilendirdiği kaydedilen haberde, örnek olarak Berlin eyaleti emniyet teşkilatında 16 Haziran’dan bu tarafa 72 kişinin isminin bulunduğu 40 sayfalık liste bulunduğu aktarıldı. Alman makamları, listedeki bilgileri “Türkiye’ye karşı casusluk söz konusu mu? Yöneltilen suçlamalar doğru mu? Listelerde isimleri yer alanlar potansiyel tehlike oluşturuyor mu?” diye üç noktadan inceliyor.
ANKARA İLK LİSTEYİ ŞUBATTA VERDİ
Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya’da dış istihbarat teşkilatı BND’nin başkanı Bruno Kahl’e MİT Başkanı Hakan Fidan tarafından 300’ü aşkın kişi, 200 dolayında dernek, okul ve firmanın yer aldığı bir liste verilmişti. Bunun üzerine FETÖ listesinde ismi bulunan kişiler teker teker aranarak “Türkiye sizi arıyor. Konsolosluğa veya Türkiye’ye gitmeyin” diye uyarılmışlardı.
FETÖ’den Ergenekon davasına hakim
FETÖ’den tutuklanan eski Sincan savcısı Dursun Aygör hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan hazırlanan iddianamede, “Adem” kod adlı gizli tanığın Ergenekon davası ve 17/25 Aralık süreciyle ilgili ifadesine yer verildi. Gizli tanık ifadesinde, FETÖ elebaşısı Gülen’in Ergenekon davasına ne kadar önem verdiğini göstermek için o dönem davaya bakan firari hakim Sedat Sami Haşıloğlu’nun bizzat bu davada görevlendirilmesini istediğini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.