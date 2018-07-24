Almanya'ya tepki Mesut'a destek

Mesut faşizm virüsüne en güzel golünü attı

Irkçı saldırılara uğrayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’İn Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmasına Türkiye’den destek yağdı. Adalet Bakanı Gül, “Özil, faşizm virüsüne karşı en güzel golü attı” dedi.

Almanya'da ırkçıların hedefi olduğu için Alman milli takımından ayrılan İngiliz Arsenal futbol kulübünün Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil’e Türkiye’den destek yağdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından “Almanya Milli Takımı’ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun” paylaşımda bulundu.

MESUT’UN YANINDAYIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektiren Mesut Özil’in Almanya’da ırkçı saldırılara maruz kaldığına dikkati çekerek Avrupa’da yükselen ırkçılığın toplumlar arasındaki ilişkileri bozduğunu söyledi. Turan, “Söz konusu ırkçılığı kınıyoruz, Mesut Özil kardeşimizin yanındayız” dedi.

Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Özil’in açıklamalarına ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Mesut Özil, yaptığı açıklamayla Almanya’da en beklenmedik yerlerden türeyen ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımlara ayna tuttu. Özil’in ‘kazanırsam Alman, kaybedersem göçmen sayılıyorum’ sözü, ırkçılığın ikiyüzlü ve hastalıklı haline verilmiş en iyi cevap oldu. Herhangi bir ülkedeki en küçük olayla bile ilgilenen Avrupa Parlamentosu üyelerinin ve AB kurumlarının Mesut Özil’in aylardır maruz kaldığı bu ırkçı yaklaşımlara karşı suskun kalması, ırkçıların akıl dışılığından daha çok dikkat çekmiştir.”

ALNINDAN ÖPÜYORUM

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de “Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil’i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz” dedi. Irkçı söylemlere her zaman karşı olduklarını belirten Destici, “Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz” ifadesini kullandı .Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’e yönelik ırkçı söylemlerden dolayı Almanya Cumhurbaşkanına, Almanya Parlamentosuna, Futbol Federasyonu Başkanı ve bazı basın kuruluşlarına mektup göndereceklerini belirterek “Alman Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonunu, Almanya İnsan Hakları Kurumunu ve duyarlı olan kişi ve kurumları tavır almaya çağıracağız” dedi.

AMAÇ TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILAMAK

Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçı bir saldırıya uğradığını söyleyen Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Özil'in yüzde 100 haklı olduğunu söyledi. Özil'in Alman Futbol Federasyonu ve kamuoyuna layık olduğu yanıtı verdiğini kaydeden Prof. Şen, "Özil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraftan dolayı bu derece saldırıya uğraması ayıptan öte ırkçılık ve geldiği ülkeyi aşağılamak amaçlı" diye konuştu.

EN İYİ UYUM SAĞLAMIŞ TÜRKE BUNU YAPTILAR

Irkçılık saldırısına uğrayan kişinin Özil olmasının önemine dikkat çeken Prof, Şen, şunları söyledi: "Angela Merkel, Mesut Özil'i Almanya'ya en uyum sağlamış Türk olarak gösterirdi. Bu ayıba Merkel'in müdahalesi gerekti. Bu ırkçılık. Almanya, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Polonyalı göçmenleri sindirdi ama 3.2 milyon Türk onları rahatsız ediyor. Irkçılık eskiden Yahudiler'e yönelikti. Şimdi Türklere. Türk hükümeti bir şey dememeli ama STK'lar tepki göstermeli. Biz de Sayın Merkel'e mektup yazıyoruz"

ÖZÜR BEKLİYORLARMIŞ

Alman basınının Özil'i 'Özür dilemeden istifa etti' şeklinde eleştirirken İngiliz basının Almanların ayrımcı tutumunu eleştirdiğini kaydeden Prof. Şen, İngiliz kamuoyunda Özil'den Akın İpek olayına kadar çok sayıda konuda Almanya'nın tersine Türkiye'ye yakınlaşma olduğunu vurguladı.

MESUT ÖZİL IRKÇILARA TOKAT ATTI

Guardian, “Irkçılığa ve saygısızlığa en iyi cevap” başlığını attı. Marca, “Irkçılık, Alman renklerinden ağır bastı”, The Times, “Mesut, Almanya kariyerini ırkçılık gerekçesiyle bitirdi” diye yazdı. Arsenal Kulübü de Mesut Özil’e destek paylaşımı yaptı.

Mesut Özil’in ırkçılık isyanı tüm dünyada ses getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya’da linç kampanyasına uğrayan ve sonunda milli takımı bırakan Türk asıllı oyuncuya destek yağdı: Guardian: Özil, Alman Milli Takımı’nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesiyle bıraktı. l Daily Mirror: Alman Milli Takımı’nı bırakan yıldız bombaladı.

SAYGISIZLIĞA VE IRKÇILIĞA HAYIR

Daily Mail: Günah keçisi ilan edilen Mesut, Alman formasını giymekten gurur duymadığını belirterek bıraktı. l The Times: “Irkçılık ve saygısızlık milli takım kariyerini sonlandırdı. l Der Tagesspiegel: Mesut saygısızlığı ve ırkçılığı hissettiği sürece oynamak istemiyor. l Frankfurter Rundschau: Mesut, Futbol Federasyonu ve medyayla hesaplaştı. Marca: Irkçılığa maruz kalma duygusu Almanya renklerini savunmaktan ağır bastı.

ARSENAL KULÜBÜ YANINDA

Arsenal’in sosyal medya hesabında, teknik direktör Emery’nin futbolcuları etrafına topladığı bir fotoğrafı paylaşılıp “Çeşitliliğimiz özel bir kulüp olma nedenimizin büyük bir parçasıdır. Herkes için Arsenal” ifadesi kullanıldı. Mesut’un takım arkadaşı Bellerin de Twitter’da, “Ülkesi için çok şey yapmış birine saygısız bir davranış. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika” dedi.

Mesut’a yapılanları kınıyorum