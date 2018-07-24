Almanya'ya tepki Mesut'a destek
Irkçı saldırılar üzerine Alman Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil, faşizme vurduğutokatla dünyanın gündemi oldu. Neonazilere tepki yağarken, Özil’in tavrı takdir topladı.
Mesut faşizm virüsüne en güzel golünü attı
Irkçı saldırılara uğrayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’İn Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmasına Türkiye’den destek yağdı. Adalet Bakanı Gül, “Özil, faşizm virüsüne karşı en güzel golü attı” dedi.
Almanya'da ırkçıların hedefi olduğu için Alman milli takımından ayrılan İngiliz Arsenal futbol kulübünün Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil’e Türkiye’den destek yağdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından “Almanya Milli Takımı’ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil’i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun” paylaşımda bulundu.
MESUT’UN YANINDAYIZ
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Başkan Erdoğan ile fotoğraf çektiren Mesut Özil’in Almanya’da ırkçı saldırılara maruz kaldığına dikkati çekerek Avrupa’da yükselen ırkçılığın toplumlar arasındaki ilişkileri bozduğunu söyledi. Turan, “Söz konusu ırkçılığı kınıyoruz, Mesut Özil kardeşimizin yanındayız” dedi.
Eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Özil’in açıklamalarına ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Mesut Özil, yaptığı açıklamayla Almanya’da en beklenmedik yerlerden türeyen ırkçı ve İslam düşmanı yaklaşımlara ayna tuttu. Özil’in ‘kazanırsam Alman, kaybedersem göçmen sayılıyorum’ sözü, ırkçılığın ikiyüzlü ve hastalıklı haline verilmiş en iyi cevap oldu. Herhangi bir ülkedeki en küçük olayla bile ilgilenen Avrupa Parlamentosu üyelerinin ve AB kurumlarının Mesut Özil’in aylardır maruz kaldığı bu ırkçı yaklaşımlara karşı suskun kalması, ırkçıların akıl dışılığından daha çok dikkat çekmiştir.”
ALNINDAN ÖPÜYORUM
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de “Bu onurlu ve cesur kararı için Mesut Özil’i tebrik ediyor ve alnından öpüyoruz” dedi. Irkçı söylemlere her zaman karşı olduklarını belirten Destici, “Herkesin Mesut Özil gibi dimdik bir duruş sergilemesini bekliyoruz” ifadesini kullandı .Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’e yönelik ırkçı söylemlerden dolayı Almanya Cumhurbaşkanına, Almanya Parlamentosuna, Futbol Federasyonu Başkanı ve bazı basın kuruluşlarına mektup göndereceklerini belirterek “Alman Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonunu, Almanya İnsan Hakları Kurumunu ve duyarlı olan kişi ve kurumları tavır almaya çağıracağız” dedi.
AMAÇ TÜRKİYE'Yİ AŞAĞILAMAK
Türk kökenli Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçı bir saldırıya uğradığını söyleyen Türk Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, Özil'in yüzde 100 haklı olduğunu söyledi. Özil'in Alman Futbol Federasyonu ve kamuoyuna layık olduğu yanıtı verdiğini kaydeden Prof. Şen, "Özil'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraftan dolayı bu derece saldırıya uğraması ayıptan öte ırkçılık ve geldiği ülkeyi aşağılamak amaçlı" diye konuştu.
EN İYİ UYUM SAĞLAMIŞ TÜRKE BUNU YAPTILAR
Irkçılık saldırısına uğrayan kişinin Özil olmasının önemine dikkat çeken Prof, Şen, şunları söyledi: "Angela Merkel, Mesut Özil'i Almanya'ya en uyum sağlamış Türk olarak gösterirdi. Bu ayıba Merkel'in müdahalesi gerekti. Bu ırkçılık. Almanya, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Polonyalı göçmenleri sindirdi ama 3.2 milyon Türk onları rahatsız ediyor. Irkçılık eskiden Yahudiler'e yönelikti. Şimdi Türklere. Türk hükümeti bir şey dememeli ama STK'lar tepki göstermeli. Biz de Sayın Merkel'e mektup yazıyoruz"
ÖZÜR BEKLİYORLARMIŞ
Alman basınının Özil'i 'Özür dilemeden istifa etti' şeklinde eleştirirken İngiliz basının Almanların ayrımcı tutumunu eleştirdiğini kaydeden Prof. Şen, İngiliz kamuoyunda Özil'den Akın İpek olayına kadar çok sayıda konuda Almanya'nın tersine Türkiye'ye yakınlaşma olduğunu vurguladı.
MESUT ÖZİL IRKÇILARA TOKAT ATTI
Guardian, “Irkçılığa ve saygısızlığa en iyi cevap” başlığını attı. Marca, “Irkçılık, Alman renklerinden ağır bastı”, The Times, “Mesut, Almanya kariyerini ırkçılık gerekçesiyle bitirdi” diye yazdı. Arsenal Kulübü de Mesut Özil’e destek paylaşımı yaptı.
Mesut Özil’in ırkçılık isyanı tüm dünyada ses getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası Almanya’da linç kampanyasına uğrayan ve sonunda milli takımı bırakan Türk asıllı oyuncuya destek yağdı: Guardian: Özil, Alman Milli Takımı’nı ırkçılık ve saygısızlık gerekçesiyle bıraktı. l Daily Mirror: Alman Milli Takımı’nı bırakan yıldız bombaladı.
SAYGISIZLIĞA VE IRKÇILIĞA HAYIR
Daily Mail: Günah keçisi ilan edilen Mesut, Alman formasını giymekten gurur duymadığını belirterek bıraktı. l The Times: “Irkçılık ve saygısızlık milli takım kariyerini sonlandırdı. l Der Tagesspiegel: Mesut saygısızlığı ve ırkçılığı hissettiği sürece oynamak istemiyor. l Frankfurter Rundschau: Mesut, Futbol Federasyonu ve medyayla hesaplaştı. Marca: Irkçılığa maruz kalma duygusu Almanya renklerini savunmaktan ağır bastı.
ARSENAL KULÜBÜ YANINDA
Arsenal’in sosyal medya hesabında, teknik direktör Emery’nin futbolcuları etrafına topladığı bir fotoğrafı paylaşılıp “Çeşitliliğimiz özel bir kulüp olma nedenimizin büyük bir parçasıdır. Herkes için Arsenal” ifadesi kullanıldı. Mesut’un takım arkadaşı Bellerin de Twitter’da, “Ülkesi için çok şey yapmış birine saygısız bir davranış. Bravo Mesut. Bu davranışa karşı göğüs germen harika” dedi.
Mesut’a yapılanları kınıyorum
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Mesut Özil’e destek mesajı gönderdi. Demirören, TFF’nin resmi sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, “TFF Başkanı olarak Mesut Özil ve ailesine tam destek veriyor; maruz kaldığı muameleyi, tehditleri ve kökeni nedeniyle kendisine gönderilen küçük düşürücü mesajları kınıyorum. Uluslararası futbol camiasının tüm üyeleri, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğü yok etmek için birleşmelidir. Futbolun herkesi kapsayan ve saygı içeren değerlerini geliştiren, olumlu sosyal etki yaratma potansiyelini kullanabilmek için hep birlikte çalışmalıyız” ifadesini kullandı.
Bild ve Hoeness saçmaladı
Bild Gazetesi, “Mesut’un istifa feryadı ve Almanya ile şaşkın hesaplaşması” başlığını kullanarak, Türk asıllı oyuncuyu kötülemeye çalıştı. Bayern Münih Başkanı Hoeness ise “Bu karara sevindim. Yıllardır kötü oynuyordu. Uzun zamandır milli takıma verdiği bir şey yoktu. Kazandığı son ikili mücadele şampiyon olduğumuz 2014 Dünya Kupası’ndan önceydi” diye saçmaladı.
Bu bir alarm sinyalidir
Alman Adalet Bakanı Barley, “Mesut gibi bir futbolcunun istenmediğini hissetmesi olumsuz sonuçlar doğurabilir” dedi.
Mesut’un milli takımı bırakma kararının yankıları sürerken, Başbakan Merkel’in Sözcüsü Ulrike Demmer, “Başbakan Merkel, Mesut Özil’e çok büyük değer biçiyor. Alman milli takımına çok katkısı oldu. Bu karara saygı duymak gerekir” dedi. Almanya Adalet Bakanı Katharine Barley de Mesut’un açıklamalarını bir alarm sinyali olarak nitelerken, “Mesut gibi büyük bir Alman futbolcunun ülkesinde ırkçılık nedeniyle istenmediğini ve Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından temsil edilmediğini hissetmesi bir alarm sinyalidir” ifadesini kullandı. Almanya Futbol Federasyonu’nun eski basın sözcüsü Harald Stenger, yaşanan süreçte, Mesut’un aleyhine açıklamalar yapan Federasyon Başkanı Reinhard Grindel’in son 50 yılın en kötü başkanı olduğunu söyledi.
2014’te Dünya Kupası’nı kazandırdı
Mesut Özil, Alman Milli Takımı’nın son 10 yılına damga vuran isimlerden birisi oldu. Alman genç milli takımlarında oynadıktan sonra tercihini Türkiye yerine Panzer’den yana kullanan Mesut, ilk maçını 2009’da Norveç’e karşı oynadı. Alman Milli Takımı’nda 1 Dünya Kupası şampiyonluğu, bir Dünya Kupası üçüncülüğü, bir Avrupa ikinciliği ve 21 Yaş Altı Avrupa şampiyonluğu yaşadı. Almanya formasını 92 kez giydi, 23 gol atarken, 40 da asist yaptı. 2010’da dünyada yılın futbolcusu seçildi.
82 milyonun gönlünde
Spor Bakanı Kasapoğlu, “Mesut’u destekliyoruz” derken, Bakan Yardımcısı Yerlikaya da “82 milyon kişi tek yürek olarak gönül sırlarını ona açtı” dedi.
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf sonrası ırkçı Almanlar’ın tepkilerine uğrayan ve sonunda Alman Milli Takımı’nı bırakan Mesut Özil’e destek verdi. Sosyal medya hesabında Mesut’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, “Mesut Özil kardeşimizin sergilediği onurlu duruşu yürekten destekliyoruz” ifadesini kullandı. Spor Bakan Yardımcısı, Asrın Güreşçisi unvanlı Hamza Yerlikaya da 82 milyon kişinin tek yürek olarak gönül sınırlarını Mesut’a açtığını söyledi. Yerlikaya, “Gönül kapımız Mesut Özil’e sonuna kadar açık. Mesut Özil’i dik duruşundan dolayı kutluyorum. Bir dünya lideri olan Erdoğan ile fotoğraf karesinde yer aldığı için böyle bir ırkçılığa maruz kaldı. Biz Türkiye olarak Mesut Özil’in yanındayız” dedi.
ROSBERG:Teşekkürler Mesut
Mercedes ile 2016’da dünya şampiyonu olmasının ardından F1 kariyerini tamamlayan Rosberg, Mesut’un milli takımı bırakma kararının ardından sosyal medya hesabından destek mesajı paylaştı. Rosberg, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Mesut Özil’in 2014 FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasının ardından kupa ile çektirdiği fotoğrafa yer verdi. Ünlü eski pilot, paylaşımına “Teşekkürler Mesut” notunu düşerken, Almanca “Dünya şampiyonu 2014” etiketini ekledi.
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