Alo Elif gitti faturası kaldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkmen’in TBMM Başkınlık Divanı üyeliğinden istifasını verdiğini açıkladı. Türkmen’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatına uyduğunu belirten CHP’li Özel, “İstifa dilekçesini nöbetçi memurluğa verdi. Konuyla ilgili pazartesi günü gerekli işlem Meclis başkanlığı tarafından yapılacaktır” diye konuştu. Türkmen, önceki akşam katıldığı televizyon programında “Ben yaptığımın arkasındayım. İstifa gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum “ sözleriyle kendisini savunmuştu. Şimdi ise Türkmen’in 1 milyon 200 bin liralık faturayı cebinden ödeyip ödemeyeceği merak konusu oldu.