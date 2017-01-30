“Alo Elif” için sınırlama geliyor

“Alo Elif” vakalarının bir daha yaşanmasına engel olmak isteyen Meclis, haberleşme giderlerine “üst limit” koyacak. Haberleşme giderlerine üst sınır getirileceğini belirten TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın şunları söyledi: “Hiçbir hak iyi niyet kurallarına bağdaşmayacak şekilde kullanılamaz. Her bir vekilin iletişim giderleri aylık, 2 aylık sınırlıdır bir üst sınırı vardır. Başkanlık divanı üyeleri için meclis idari görevleri de yürüttükleri için bir üst sınır ön görülmemiş. Geçtiğimiz hafta başkanlık divanında da makul bir sınırın çizilmesi gerektiğini ifade ettik. Arkadaşlarımız bir çalışma başlattı. İnşallah başkanlık üyeleri için de limit belirleyeceğiz üst sınır koyacağız.” CHP’li Engin Altay da “Elif Hanım’ın harcaması kabul edilebilir sınırların çok üstünde. Kendisine yakışanı yapacaktır. Belki bir miktar ödeme yapabilir” dedi.