‘Alo Elif milletin alın terini çaldı’

ALO ELİF: (TBMM Başkanlık Divanı üyeliğinden istifa eden CHP’li Elif Doğan Türkmen’in Meclis’e 1.2 milyonluk telefon faturası çıkarmasıyla ilgili olarak) Bugüne kadar böyle astronomik rakamlar görmedik. Hakikaten; 1 milyon 200 bin TL’lik rakam; çok, çok ciddi bir rakam… Bir hak, hiçbir zaman sınırsız kullanılamaz. Bu milletin alın terini çalmaktır. Geçmişte emsali olmayan bu olay, bizim için de bir örnek oldu. İlk divan toplantısında, milletvekilleri için nasıl bir sınırlama varsa; başkanlık divanı için de bu sınırlama koyabiliriz. O sınırı aşanlara, kendisini rücu edilsin, kendisinden tahsil edilsin.

MERKEL’E CEVAP: (Merkel’in İslamist terörist sözünü değerlendirdi) Almanya’da aşırı sağcıların yaptıkları teröre biz, ‘Alman terörü’ dersek, olur mu? Kanada’da cami bombalayanlar için ‘Hristiyan terörü’ diyebilir miyiz? Gazze’yi bombalayanlara ‘Yahudi terörü’ dememiz, doğru mudur? Nasıl ki bunlar doğru değilse; İslam’la terörün yan yana gelmesi o kadar saçmadır. Biz terör ile DEAŞ’la sizin gibi sözde değil, özde mücadele ediyoruz.

‘NOT’ YANITI: (S&P ve Fitch’e yüklendi) Derecelendirme kuruluşlarının ‘kredi notu’ tahminleri ‘siyasi’dir. Onlar ‘hasta adam’ Türkiye’yi istiyorlar. Onlar tam bağımsız bir Türkiye’yi hazmedemezler.

CHP’YE ELEŞTİRİ: Bu milletin cumhuriyet ile bir sorunu yok ki… Eğer millet, CHP’yi iktidar etmiyorsa, bu cumhuriyet ile problemi olduğunu göstermez. Cumhuriyet Halk Partisi ile sorun başkadır, cumhuriyet ile sorun başka…

TEK ADAMLIK: Tek adamlık mevcut sisteme daha uygundur. Yeni sistemde muhalefet güçlü olacak.