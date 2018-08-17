Alternatifsiz ülke değiliz
ABD merkezli ekonomik savaş sonrası ilk Başkanlık Kabinesi dün Başkan Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Başkan sözcüsü Kalın, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Türkiye alternatifsiz değildir. Bundan sonra da bu gerçekle devam edecektir” dedi.
Başkanlık Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Saat 15.00’te başlayan toplantının ana gündemini ekonomik savaşa karşı alınacak önlemler, bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi gibi konular oluşturdu. Toplantının ardından Başkan Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın’ın, alınan tedbirler sayesinde iki gündür bir iyileşme sürecinin hızla yaşandığını söyledi. Ekonomik savaşta destek veren tüm ülkelere, paydaşlara, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kalın, “Başkanımız hem Merkel hem Macron ile oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiler. ABD Başkanı Trump’ın ticaret savaşına evrilen bir süreci andıran bugünlerde attığı adımları yakından takip ediyoruz. Bakan Albayrak’ın koordinasyonunda kamu kurumları da ortak bir eylem planını hayata geçirdiler” dedi.
FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ
Türkiye bu krizi fırsata çevireceğini belirten Kalın şunları söyledi: “Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye kimseyle gerilimden yana değildir, ekonomik savaş peşinde değildir. Bu süreç bize gösterdi ki, Türkiye alternatifsiz değildir. Bundan sonra da yoluna bu gerçekle devam edecektir.” Terör örgütüne katılımın düştüğünü de vurgulayan Kalın, “Sincar bölgesinde çok üst düzey bir terörist öldürüldü. Sincar’daki stratejimiz etkin bir şekilde uygulanıyor” diye konuştu.
Macron: Güçlü Türkiye bizim için çok önemli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Dün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti. İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundu.
Erdoğan Putin ve Ruhani’den üçlü zirve
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Astana sürecinin garantör ülkeleri Rusya, Türkiye ve İran’ın liderleri arasındaki üçüncü zirvenin Eylül başında yapılmasının planlandığını söyledi. Peskov, Tahran’da yapılacak üçlü zirve öncesinde 7 Eylül’de İstanbul’da Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa’nın katılacağı bir dörtlü zirve ile ilgili, “Henüz anlaşmaya varılmadı” dedi. Başkan Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki günkü açıklamasında, liderler arasındaki üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran’da yapılmasının planlandığını belirtmişti.
İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ
Suriye’de siyasi çözüm arayışının önemli ayaklarından biri olan Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Türkiye, Rusya ve İran liderleri daha önce sırasıyla Soçi ve İstanbul’da bir araya gelmişti.
Amerika gerçek dostu göremiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin gerçek dostun kim olduğunu göremediğini söyledi. 10. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışında konuşan Çavuşoğlu, bir gazetecinin “ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı’ şeklindeki açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ?” sorusuna “ABD, gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor” yanıtını verdi. Türkiye’nin ABD’ye yönelik hiçbir yanlışının olmadığının altını çizen Çavuşoğlu, kim olursa olsun herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olduğu zaman yargı sürecinin işleyeceğini ifade etti. Çavuşoğlu, “Terör örgütüne binlerce tır silah vermek mi dostluğa aykırı, yasal bir sürecin Türkiye’de işlemesi mi?” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.