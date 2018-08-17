Alternatifsiz ülke değiliz

Başkanlık Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Saat 15.00’te başlayan toplantının ana gündemini ekonomik savaşa karşı alınacak önlemler, bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi gibi konular oluşturdu. Toplantının ardından Başkan Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın’ın, alınan tedbirler sayesinde iki gündür bir iyileşme sürecinin hızla yaşandığını söyledi. Ekonomik savaşta destek veren tüm ülkelere, paydaşlara, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kalın, “Başkanımız hem Merkel hem Macron ile oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiler. ABD Başkanı Trump’ın ticaret savaşına evrilen bir süreci andıran bugünlerde attığı adımları yakından takip ediyoruz. Bakan Albayrak’ın koordinasyonunda kamu kurumları da ortak bir eylem planını hayata geçirdiler” dedi.

FIRSATA ÇEVİRECEĞİZ

Türkiye bu krizi fırsata çevireceğini belirten Kalın şunları söyledi: “Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye kimseyle gerilimden yana değildir, ekonomik savaş peşinde değildir. Bu süreç bize gösterdi ki, Türkiye alternatifsiz değildir. Bundan sonra da yoluna bu gerçekle devam edecektir.” Terör örgütüne katılımın düştüğünü de vurgulayan Kalın, “Sincar bölgesinde çok üst düzey bir terörist öldürüldü. Sincar’daki stratejimiz etkin bir şekilde uygulanıyor” diye konuştu.

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