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‘Amaç Erdoğan-Putin ittifakını bitirmek’

Dış İlişkiler Uzmanı Şeyhanlıoğlu, İngiltere ve Almanya başbakanlarının Türkiye ziyaretlerini değerlendirdi: “May ve Merkel’in temel amacı Erdoğan-Putin ittifakına zarar vermektedir.”

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Dicle Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Hüseyin Şeyhanlıoğlu İngiltere ve Almanya başbakanlarının Türkiye ziyaretini değerlendirdi.  

KARDAK ZİYARETİ: 8 darbeciyi vermeyen Yunanistan’a karşı Genelkurmay Başkanı’nın Kardak ziyareti Türkiye’nin NATO ve AB’ye de ‘one minute’ diyeceğinin işaretidir.

ORYANTALİST BAKIŞ: İngiltere ve Almanya başbakanlarının Türkiye’ye gelmesi, eski alışkanlıkların ve oryantalist bakışların çözülmesi anlamında önem taşımaktadır. Burada başta Suriye olmak üzere Batı dışında ilk defa Ortadoğu’nun bir sorunu çözülüyor.

TRUMP DOKTRİNİ: İngiltere başbakanı May’in ziyareti Kıbrıs, Suriye ve Irak konularında Türkiye’nin stratejik pozisyonunu ölçmeye yöneliktir. Bu Trump’ın Ortadoğu’ya uygulayacağı doktrinlerin oluşmasında önemlidir. İngiltere ABD’nin Ortadoğu’da yol haritasını çizen ülke konumundadır. Ancak, köprünün altından çok sular akmıştır.  

TERÖR: Merkel’in ziyareti eski alışkanlık.Almanya’nın elinde Türkiye’ye karşı kullanacağı örgüt odaklı FETÖ-PKK ve Alman Vakıfları ve diğer yumuşak güç unsurları gibi kozları var. Havuç-sopa mantığıyla hareket etmek istiyor, ancak karşısında eski Türkiye yok. May ve Merkel’in temel amacı Erdoğan-Putin ittifakına zarar vermektedir. 

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