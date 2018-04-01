Amerika’da herkes ayrı telden çalıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Suriye’den tamamen çekileceği açıklamasını yapmasının ardından Suriye’nin PYD/PKK işgalindeki bölgesi için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurdu. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İŞBİRLİĞİ ARTIRILACAK

Beyaz Saray, görüşmede “bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefikliğin” ele alındığını açıklayarak “İki lider, NATO ortağı olarak ortak çıkarların gelişimi ve ikili ilişkileri etkileyen konuların çözümü adına ülkeler arasındaki işbirliğini artırma noktasında desteklerini belirtti” ifadesine yer verildi. Her ne kadar ABD Başkanı Trump, Suriye’den çekileceğini açıklasa da ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu konu hakkında bilgileri olmadığını bildirmesi Washington yönetimindeki karmaşayı gözler önüne serdi.

Hatta Pentagon, Trump’un Suriye’den çekilme açıklamasının yankısı dinmeden Türkiye’nin boşaltılmasını istediği Münbiç’e ek asker gönderdi. ABD ordu yetkilisi Albay Thomas F. Veale, yeni konuşlanan güçlerin “bölgedeki koalisyon askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir koruma önlemi olduğunu” bildirdi. Veale, “Koalisyon güçleri, Menbiç Askeri Konseyi ile resmi ilişkileri üzerinden, operasyonlar için ortak bir işbirliği mekanizması oluşturuyor” dedi. Yeni ABD güçlerinin Münbiç’in kuzeybatısındaki Sayur Çayı vadisi boyunca yerleştiği kaydedildi.