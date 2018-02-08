Amerika’nın kara gücü PKK DEAŞ’ı solladı
ABD’nin, ‘kara gücüm’ diyerek destek verdiği, Batı’nın da DEAŞ’a karşı masum göstermeye çalıştığı PYD/PKK, ÖSO askerlerine karşı kimyasal silah kullanarak ve 10 yaşındaki çocukları kurşuna dizerek vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi.
- HABER MERKEZİ
Terör örgütü PYD/YPG/PKK, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlar arasında yer alan ‘kimyasal silah’ ile Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) saldırdı. ABD terör örgütü YPG/PKK’yı ‘Suriye Demokratik Güçleri’ (SDG) maskesi altında ‘DEAŞ’la mücadelede kara gücüm’ diyerek silahlandırırken, Batı kamuoyu sosyal medyaya düşen video görüntüleriyle bu örgütün insanlık dışı uygulamalarına hala sessiz. DEAŞ’lılar gibi canlı bomba eylemleri yapan, kimyasal silah kullanan, esir aldığı Arapları yargıya teslim etmek yerine kurşuna dizen ve cesetlerini kamyon kasasında şehir turu yaptıran, çocukları silahlandırıp cepheye gönderen kanlı terör örgütü YPG/PKK için ABD ve Batı’dan hala ses çıkmaması ise tepkileri daha da artırıyor. SGD arması altındaki YPG’lilerin katliam görüntülerini değerlendiren MENA Ortadoğu ve Kuzey Afrika analisti ve terör uzmanı Nidal Gazaui, sosyal medyadaki paylaşımında “Bu hayvanları kahraman olarak gösteren dünya, bu görüntülerden iğrenmiyor mu” diye sordu. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de ÖSO askerlerinin bulunduğu bölgeye zehirli klor gazı içeren havan topu ile saldırdı. Afrin’in kuzeyinde Bülbül kasabasına bağlı Şeyh Huruz bölgesinde önceki gün meydana gelen saldırıda yaralanan ve zehirlenen 7’si ağır 20 ÖSO askeri tedaviye alındı.
PKK’YA KİM VERDİ?
Terör örgütü YPG/PKK’nın kullandığı klor gazı, devletlerin düzenli ordularınca bile kullanılması yasak kimyasal maddeler listesinde yer alıyor. Çünkü bu kimyasal maddeler, silahlı asker-sivil ayrımı yapmaksızın bir bölgedeki tüm insanları toptan öldürdüğü için kullanım alanı ve etkisine göre ‘İnsanlığa karşı işlenen suçlar, katliam, soykırım’ aracı olarak değerlendiriliyor. BM Suriye Araştırma Komisyonu,Doğu Guta’da Esad rejimince kullanılan klor gazına ilişkin soruşturmayı yürütürken, Afrin’de ÖSO’ya atılan kimyasal silahları YPG/PKK’ya kimin verdiği ve bu silahın terör örgütünün eline nasıl geçtiği sorusu da gündeme geldi. ABD’li emekli subay Karen Kiyantovski, daha önce Saddam’ın devrilmesi sonrası ABD’nin verdiği kimyasal silahların bir kısmının PKK’nın da eline geçtiğini gündeme getirmişti.
PKK/PYD ÇOCUKLARI KURŞUNA DİZDİ
‘Afrika’da çocuk savaşçılar kullanılıyor’, ‘Esad kimyasal silah kullanıyor’, ‘DEAŞ insanları barbarca öldürüyor’ diyerek ayağa kalkan Avrupalılar, sosyal medyada bizzat YPG/PKK’lıların çekip paylaştığı görüntülerle bu örgütün DEAŞ’tan farkı olmadığını gördü. Afrin’de YPG/PKK’lı canlı bombaların Türk askerine yönelik saldırısının ardından ABD kamuoyunda ‘İntihar bombacılarıyla müttefik haline geldik’ seslerinin yükselmesinin ardından, kimyasal saldırı görüntüleri, 10 yaşında çocukların ağır silahlarla barikatlara yerleştirilirken görülen fotoğrafları, savunmasız sivilleri sorgusuz sualsiz kurşuna dizdikleri anlar şoke etti. Almanya’dan ABD’ye uzanan coğrafyada sayısız sosyal medya kullanıcısı, SDG maskesi altında YPG/PKK katliamına tepki gösterdi. Kuzey Afrika analisti ve terör uzmanı Nidal Gazaui, “Bu hayvanları kahraman olarak gösteren dünya, bu görüntülerden iğrenmiyor mu” diye sordu.
PKK/PYD’nin kullandığı kimyasal klorlu silahtan 3 ÖSO askeri ağır yaralandı.
Savunmasız sivili katleden PYD/PKK’lı terörist ardından da kahkaha attı.
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