Amerika’nın kara gücü PKK DEAŞ’ı solladı

Terör örgütü PYD/YPG/PKK, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlar arasında yer alan ‘kimyasal silah’ ile Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) saldırdı. ABD terör örgütü YPG/PKK’yı ‘Suriye Demokratik Güçleri’ (SDG) maskesi altında ‘DEAŞ’la mücadelede kara gücüm’ diyerek silahlandırırken, Batı kamuoyu sosyal medyaya düşen video görüntüleriyle bu örgütün insanlık dışı uygulamalarına hala sessiz. DEAŞ’lılar gibi canlı bomba eylemleri yapan, kimyasal silah kullanan, esir aldığı Arapları yargıya teslim etmek yerine kurşuna dizen ve cesetlerini kamyon kasasında şehir turu yaptıran, çocukları silahlandırıp cepheye gönderen kanlı terör örgütü YPG/PKK için ABD ve Batı’dan hala ses çıkmaması ise tepkileri daha da artırıyor. SGD arması altındaki YPG’lilerin katliam görüntülerini değerlendiren MENA Ortadoğu ve Kuzey Afrika analisti ve terör uzmanı Nidal Gazaui, sosyal medyadaki paylaşımında “Bu hayvanları kahraman olarak gösteren dünya, bu görüntülerden iğrenmiyor mu” diye sordu. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de ÖSO askerlerinin bulunduğu bölgeye zehirli klor gazı içeren havan topu ile saldırdı. Afrin’in kuzeyinde Bülbül kasabasına bağlı Şeyh Huruz bölgesinde önceki gün meydana gelen saldırıda yaralanan ve zehirlenen 7’si ağır 20 ÖSO askeri tedaviye alındı.

PKK’YA KİM VERDİ?

Terör örgütü YPG/PKK’nın kullandığı klor gazı, devletlerin düzenli ordularınca bile kullanılması yasak kimyasal maddeler listesinde yer alıyor. Çünkü bu kimyasal maddeler, silahlı asker-sivil ayrımı yapmaksızın bir bölgedeki tüm insanları toptan öldürdüğü için kullanım alanı ve etkisine göre ‘İnsanlığa karşı işlenen suçlar, katliam, soykırım’ aracı olarak değerlendiriliyor. BM Suriye Araştırma Komisyonu,Doğu Guta’da Esad rejimince kullanılan klor gazına ilişkin soruşturmayı yürütürken, Afrin’de ÖSO’ya atılan kimyasal silahları YPG/PKK’ya kimin verdiği ve bu silahın terör örgütünün eline nasıl geçtiği sorusu da gündeme geldi. ABD’li emekli subay Karen Kiyantovski, daha önce Saddam’ın devrilmesi sonrası ABD’nin verdiği kimyasal silahların bir kısmının PKK’nın da eline geçtiğini gündeme getirmişti.