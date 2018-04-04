Ana muhalefetten kamyon ikiyüzlülüğü

TBMM’de milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) meclis üyeleriyle ‘harfiyat kamyonların denetim altına alınması’ için soru önergesi veren CHP’den ikiyüzlü tavır… CHP’nin İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ‘hız ve döküm alanlarını’ takip eden Araç Takip Sistemi’nin devreye girmesini protesto eden kamyoncuların eylemine destek verdi.

EYLEME DESTEK

Avrupa Yakası Hafriyatçılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Köse ve kamyoncular, daha önce yaptıkları eylemlerle 2 Nisan’da uygulamaya geçecek hızlarını, döküm yaptıkları yerleri izleyecek Araç Takip Sistemi (ATS) uygulamasını protesto için Fatih Saraçhane’deki İBB binası önünde eylem yapmış ve “2 Nisan’a kadar İBB bize çözüm üretmezse eyleme devam edeceğiz. 15 bin tırla İBB’nin önüne geleceğiz” tehdidinde bulunmuştu.

İBB’nin Araç Takip Sistemi (ATS), uygulanmaya başlayınca kamyoncular Şile’de bulunan Sahilköy Döküm Sahası’nda kontak kapatma eylemi yaptı. Kamyonculara CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de destek verdi. Tekin, “Buradaki insanların yüzde 90’ı borçludur” gibi garip bir gerekçeyle, uygulamaya tepki gösterdi. CHP’li Hüseyin Sağ, Mart ayında İBB Meclisi’nde soru önergesi vererek, “Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul’da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek. Bu bizim açımızdan da güzel bir gelişme. Ancak bu cihazların hafriyat kamyonlarının tamamına takılmadığı yönünde bilgi aldım” demişti. Konuyu daha önce TBMM’ye gündeme getiren CHP Milletvekili Engin Özkoç da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti: “Hiçbir denetim yok. Bu kamyonlar, kaç tur yaparsa o kadar para kazanıyor. Özellikle yüklü kamyonların aşırı hız yaptığı, sol şeritte arabaların üzerine çıktığı, metrobüs durağına girdiği, parktaki yayaya çarptığı, kaldırımdaki insanımızı ezdiği onlarca olay yaşadık, onlarca insanımızı kaybettik.” CHP’nin ‘kamyon’ konusunda iki yüzlü bir tavır takınmasına kamuoyu büyük tepki gösterdi.