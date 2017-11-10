Anamur Belediye Başkanı Türe MHP'den istifa etti

Mersin'in Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "7 meclis üyemizle birlikte MHP'den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız." dedi.
Mehmet Türe, istifayla ilgili detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını kaydetti.
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