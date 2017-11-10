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Anamur Belediye Başkanı Türe MHP'den istifa etti

Mersin'in Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, 7 meclis üyesiyle birlikte MHP'den istifa ettiklerini bildirdi.

  • AA
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Mersin'in Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "7 meclis üyemizle birlikte MHP'den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız." dedi.

Mehmet Türe, istifayla ilgili detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını kaydetti.

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