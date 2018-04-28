Anavatan Partisi Zonguldak il teşkilatı, MHP’ye geçti

24 Haziran seçimleri öncesinde, Anavatan Partisi Zonguldak il ve ilçe teşkilatı MHP’ye geçti. Anavatan Partisi İl Başkanı Murat Dereli ve beraberindekiler MHP İl Teşkilatına gelerek MHP’ye geçti. Programda konuşan MHP Zonguldak Milletvekili aday adayı Hamdi Ayan, katkı ve destek vermek amacıyla MHP’ye geçen il ve ilçe teşkilatına teşekkür etti. Ayan yaptığı açıklamada, “Bugün MHP olarak 24 Haziran'da yapılacak olan 27. Dönem genel seçimleri öncesinde parti olarak güzel bir gün daha yaşamaktayız. Özellikle ülkemizin beka sorunu yaşadığı böylesi bir dönemde bugün yapacağımız toplantı daha da büyük bir anlam kazanmaktadır. MHP Genel Başkanımızın Türkiye genelinde izlemiş olduğu yolun çerçevesi içerisinde biz de Zonguldak Milletvekili adayları ve teşkilat olarak aynı istikamette devam etmekteyiz. Yanımda Anavatan Partisi il teşkilatı ve merkez ilçe teşkilatı ile birlikte böylesi bir süreçte MHP’ye katılarak bizlere güç sağlamak ve Türkiye’nin böylesi bir döneminde aramıza katılmışlardır. Ben bundan dolayı il başkanımız başta olmak üzere tüm teşkilata özellikle teşekkür ediyorum. Bunun anlamı şudur MHP özellikle Zonguldak’ta doğru bir politika doğru bir yol izlemektedir. Bu arkadaşlarımızın katılım ve katkılarıyla Allah’ın izniyle 24 Haziran'da MHP burada bu zamana kadar almamış olduğu yüksek bir oy oranıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilme hakkı bulacaktır. MHP bu dönem profesyonel bir çalışma içerisinde çalışmaya devam edecek. Tabi ki biz elimizden gelen katkıyı göstereceğiz. Ama takdir halkı Zonguldak halkınındır” şeklinde konuştu.

Ardından konuşan Anavatan Partisi İl Başkanı Murat Dereli, teşkilat olarak hizmet anlamında destek vereceklerini ifade ederek “Biz bu seçimde teşkilatımızla birlikte elimizi taşın altına koyarak hizmet edeceğiz. Ülke ve Zonguldak olarak iyi yerlere geleceğimiz düşündüğümüz için şu an bu kapıdayız. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP Zonguldak Milletvekili aday adayı Hamdi Ayan tarafından MHP’ye geçen partililere rozetleri takıldı.