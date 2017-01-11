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Anayasa değişikliği teklifinin dördüncü maddesi görüşülüyor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda dördüncü maddesinin görüşmelerine başlandı.

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TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda dördüncü maddesinin görüşmelerine başlandı.
 
Söz konusu madde ile Anayasa'nın "TBMM'nin seçim dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi" olarak değişiyor.
 

 

Değişiklik; seçimlerin 4 yılda değil 5 yılda bir yapılmasını, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 5 yılda bir olmasını ve seçmenlerin iki seçim için aynı gün sandığa gitmesini, süresi biten milletvekilinin yeniden seçilebilmesini, Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılmasını öngörüyor.

Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. madde Meclis Genel Kurulu'nda 341 oyla kabul edildi

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. "Askerlikle ilişiği olanların" milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.

 

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