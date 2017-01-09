Anayasa değişikliğini engellemeye yönelik provokasyonlar başladı

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin yasa değişikliği teklifini protesto bahanesiyle CHP'nin çağrısı üzerine Ankara Güvenpark'ta toplanan ve içlerinde yasadışı sol örgütlere mensup kişilerin olduğu grup Meclis'e yürümek istedi.

CHP'Lİ VEKİLLER ÖN SAFTA

Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal'ın aralarında olduğu CHP'li vekiller yasadışı eylem yapan grubun en önünde yer aldı. Polis grubun Meclis'e yürümesini engelledi.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlayacak anayasa değişiklik teklifine ilişkin yasa değişikliğine engel olmak için MHP milletvekillerinin mahrem bilgileri paylaşıldı. Bir dönem çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk yapan Metin Uca, Twitter hesabından aralarında kadın milletvekillerinin de olduğu MHP’lilerin hususi cep telefonu numaralarını paylaşarak vekilleri hedef gösterdi.

METİN UCA AÇIKÇA SUÇ İŞLEDİ

Hukuk uzmanları, Metin Uca'nın MHP'li milletvekillerinin anayasada "kişisel veri" olarak kabul edilen telefon numaralarını kendilerinden izin almadan yayınlayarak "bilişim suçu" işlediğini belirtiyor.

Anayasa Mahkemesinin 09.04.2014 tarihli kararının, "kişisel veri kavramı, belirli veya kimliği belirlenebilir olmak şartıyla, bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade eder. İlk adımda bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler kişisel veridir. Ama sadece bu değildir, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamında düşünülmelidir. (Esas 2013/122, Karar 2014/74)" dediğini hatırlatan hukukçular, Metin Uca'nın Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesine göre açıkça suç işlediğine belirtiyor.

TCK'nın 136'ncı maddesi “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeriyor.

CHP İstanbul Vekili Mahmut Tanal da geçtiğimiz hafta benzer bir hukuksuzluğa imza atmıştı. CHP'li Tanal Twitter hesabından paylaştığı mesajda MHP'li vekillerin telefon numaralarını yayınlayarak MHP'li seçmenleri vekillerini arayıp anayasa değişikliğine karşı çıkmaları için baskı kurmaya çağırmıştı.

CHP'li Tanal'a ilk tepki Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'den gelmişti. MHP'li Yönter Twitter'da paylaştığı mesajında Tanal için "CHP'li Mahmut Tanal'ın MHP milletvekillerinin telefon numaralarını izinsiz şekilde yayması ahlaksızlıktır. Tanal; talan, sanal, yalandır!!!" demişti.

Tanal başta MHP olmak üzere tüm Türkiye'den gelen tepkiler üzerine mesajını silmek zorunda kalmıştı.