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Anayasa değişikliğinin Meclis maratonu başlıyor

Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinin Meclis planlamasına göre teklif, en erken Cuma günü görüşülmeye başlanacak.

  • ŞERİFE GÜZEL
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AK Parti, komisyon aşaması tamamlanan Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine ilişkin planlamasını yaptı. Teklifin, en erken 5 Ocak Cuma günü Genel Kurul’da görüşülmesine başlanabileceği belirtilirken, AK Parti kurmayları, görüşmelerin en geç 10 Ocak’ta başlatılmasını öngörüyor. Teklifin Genel Kurul görüşmeleri için 17 günlük bir takvim öngörüldü.

CUMA GÜNÜ BAŞLAR

Genel Kurul’daki görüşmelerin 5 Ocak Cuma günü de başlatılabileceği üzerinde duruldu. “En erken 5, en geç 10 Ocak’ta başlatılması” planlanan görüşmelerin ise Genel Kurul’da toplam 17 gün sürmesi hedefleniyor. Genel Kurul’da Anayasa değişikliğine ilişkin görüşmeler de, tıpkı kanun tasarı ve teklifleri gibi gerçekleştiriliyor. İlk turda, önce teklifin tümü üzerinde görüşmeler yapılıyor ve maddelere geçilmesi oylanıyor. İlk kritik eşiği oluşturan bu oylamada asgari 330 oy gerekiyor.  Tümü üzerindeki oylamada 330 sağlanırsa teklifin maddeleri tek tek görüşülüyor. Her madde, görüşmelerinin ardından oylama yapılıyor. Maddelerin de en az 330 oy alması gerekiyor.  İlk tur görüşmeleri için 12 günlük takvim öngörülüyor.

İKİNCİ TUR 3 GÜN

İkinci turda ise sadece oylama yapıldığı için kısa sürüyor. Ancak Anayasa gereği, ilk tur tamamlandıktan sonra ikinci turun yapılabilmesi için asgari 48 saatin geçmesi gerekiyor. AK Parti, ikinci tur oylamaların da 3 gün süreceğini hesap ediyor. 

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