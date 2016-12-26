Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Anayasa hatipleri belirleniyor

AK Parti, Meclis’te görüşmeleri devam eden Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişikliğinin referandum sürecinde sahada anlatmaları için “hatip” ve “hatibe”ler belirliyor.

  • ŞERİFE GÜZEL
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti, Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçirilmesi durumunda sahada nasıl bir çalışma yapılacağına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıyor. 

İDDİALARA CEVAP

Her ilden, AK Parti teşkilatlarından ya da dışarıdan isimler belirlenecek. Teşkilat Başkanlığı, il yönetimlerinden, konuşma yapabilecek kabiliyete sahip isimleri Ankara’ya bildirmelerini istedi. Bu isimler, illerin büyüklüğüne göre 10 kişiye kadar çıkabilecek.  İsimler, teşkilatın içinden isimler olduğu gibi, teşkilat dışından, o bölgelerde sözü dinlenen ve konuşma kabiliyetine sahip kişiler de olabilecek. Partide, Anayasa değişikliğinin içeriği, neler getirdiği ve muhalefetin arka planına ilişkin ortaya attığı iddialara cevap niteliğindeki bilgilerden oluşturulan kılavuz esas alınarak bir eğitim verilecek. 

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser büyük proje açılışlarına eklenen son halka olmuştur

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Dünyada en çok ziyaret edilen kutsal mabedler

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

CHP'li belediye başkanının twitter hesabı hack'lendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA