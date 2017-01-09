Anayasa maratonu yüksek gerilim hattı

Türkiye, Hükümet sistemine yönelik Anayasa değişikliklerinin ilk gününde tarihi görüşmelere tanıklık etmeye başlarken CHP, Meclis içinde ve dışında tüm engelleme girişimlerini sahnelemeye başladı. İçeride konuşmacılar, görüşmelere geçilmesin engellemek için ellerinden gelen gayreti gösterirken, Meclis dışında da aralarında Ankara Barosu’nun da bulunduğu bazı STK’ların çağrısına eşlik eden CHP’li vekiller eylem yaptı. Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeler, CHP ve HDP’nin engelleme çabaları nedeniyle akşam saatlerinde gecikmeli başlayabildi.

SON TAKTİK BELİRLER

Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak Anayasa değişiklik teklifi için partiler son hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptıkları toplantılarla gerçekleştirdiler. Taktiklerini belirlediler. CHP grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplandı. AK Parti de, grup yönetimi toplandı. AK Parti, grup yönetim kurulu toplantısına, Ankara’da olan milletvekillerini de çağırdı. Genel Kurul saatinden önce Grup toplantısı olmasa da, genişletilmiş bir grup yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş oldu.

CHP’LİLER KAPIDA

Ankara Barosu’nun da aralarında bulunduğu bazı STK’ların değişikliğe karşı eylem çağrısı, CHP’lilerin desteğiyle Meclis’e taşındı. Baroların çağrısı üzerine, Meclis’in Dikmen kapısında toplanan eylemciler nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Dikmen Caddesi trafiğe kapatıldı. Meclis Genel Kurulu öncesinde yapılan eyleme CHP’li vekillerin çoğu katıldı. Kalabalığa polis müdahale etti.

ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Bir çok milletvekili de, kar engeline takılmamak için Ankara’ya ulaşabilmenin değişik yollarını aradılar. İstanbul’da uçakların kalkmaması nedeniyle çoğu milletvekili, karayoluyla da yolculuğu tehlikeye atmamak adına, trenle gelmeyi tercih etti.

ENGELLEME ÇABASI

Genel Kurul çalışması saat 14’te başladı. Ancak Anayasa değişikliği görüşmelerine geçilmemesi için muhalefet, Genel Kurul salonunda kendini gösterdi. CHP ve HDP, “grup önerisi” vererek görüşmelere geçilmesini geciktirecek ilk hamlelerini yaptılar. Grup önerilerine dahi geçilmesini engellemek için “usul tartışması” yolunu denediler. CHP’li Engin Altay söz isteyerek usul tartışmasını başlatmak istedi. Oturumu yöneten Başkanvekili Ahmet Aydın da, gündemdeki konu gereği gündem dışı söz vermeyeceğini ifade etti.