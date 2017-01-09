Anayasa maratonu yüksek gerilim hattı
Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan Anayasa görüşmeleri gergin başladı. Değişikliği engelleyeceklerini açıklayan CHP, Meclis içerisinde HDP ile, Meclis dışında da çeşitli örgütlerle ittifaka girdi.
- ŞERİFE GÜZEL
Türkiye, Hükümet sistemine yönelik Anayasa değişikliklerinin ilk gününde tarihi görüşmelere tanıklık etmeye başlarken CHP, Meclis içinde ve dışında tüm engelleme girişimlerini sahnelemeye başladı. İçeride konuşmacılar, görüşmelere geçilmesin engellemek için ellerinden gelen gayreti gösterirken, Meclis dışında da aralarında Ankara Barosu’nun da bulunduğu bazı STK’ların çağrısına eşlik eden CHP’li vekiller eylem yaptı. Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeler, CHP ve HDP’nin engelleme çabaları nedeniyle akşam saatlerinde gecikmeli başlayabildi.
SON TAKTİK BELİRLER
Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak Anayasa değişiklik teklifi için partiler son hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptıkları toplantılarla gerçekleştirdiler. Taktiklerini belirlediler. CHP grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplandı. AK Parti de, grup yönetimi toplandı. AK Parti, grup yönetim kurulu toplantısına, Ankara’da olan milletvekillerini de çağırdı. Genel Kurul saatinden önce Grup toplantısı olmasa da, genişletilmiş bir grup yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş oldu.
CHP’LİLER KAPIDA
Ankara Barosu’nun da aralarında bulunduğu bazı STK’ların değişikliğe karşı eylem çağrısı, CHP’lilerin desteğiyle Meclis’e taşındı. Baroların çağrısı üzerine, Meclis’in Dikmen kapısında toplanan eylemciler nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Dikmen Caddesi trafiğe kapatıldı. Meclis Genel Kurulu öncesinde yapılan eyleme CHP’li vekillerin çoğu katıldı. Kalabalığa polis müdahale etti.
ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR
Bir çok milletvekili de, kar engeline takılmamak için Ankara’ya ulaşabilmenin değişik yollarını aradılar. İstanbul’da uçakların kalkmaması nedeniyle çoğu milletvekili, karayoluyla da yolculuğu tehlikeye atmamak adına, trenle gelmeyi tercih etti.
ENGELLEME ÇABASI
Genel Kurul çalışması saat 14’te başladı. Ancak Anayasa değişikliği görüşmelerine geçilmemesi için muhalefet, Genel Kurul salonunda kendini gösterdi. CHP ve HDP, “grup önerisi” vererek görüşmelere geçilmesini geciktirecek ilk hamlelerini yaptılar. Grup önerilerine dahi geçilmesini engellemek için “usul tartışması” yolunu denediler. CHP’li Engin Altay söz isteyerek usul tartışmasını başlatmak istedi. Oturumu yöneten Başkanvekili Ahmet Aydın da, gündemdeki konu gereği gündem dışı söz vermeyeceğini ifade etti.
Meclis yerine sokağı tercih ettiler
Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri başlamadan CHP öncülüğünde provokasyonlar da başladı. CHP’nin çağrısı üzerine Güvenpark’ta toplanan ve içlerinde yasadışı sol örgütlere mensup kişilerin de olduğu bir grup Meclis’e yürümek istedi. TBMM’de AK Parti ve MHP’nin ortak hazırladığı anayasa değişiklik teklifini yasal yollarla tartışmak yerine toplumu ayrıştırmak için akıl almaz bahanelere sığınan CHP muhalefetini sokağa taşıdı. Günlerdir ‘rejim değişiyor’ iddiasıyla propaganda yapan CHP’li vekiller, anayasa görüşmelerini engellemek için sokak eylemine başvurdu. Sezgin Tanrıkulu, Eren Erdem, Aykut Erdoğdu, Mahmut Tanal’ın aralarında olduğu CHP’li vekiller Meclis’e yürüyen grubun en önünde yer aldı. Güvenpark’ta toplanıp Meclis’e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti.
DEMİRTAŞ, ‘OY’ İSTEDİ
HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, cezaevinde tutuklu bulunan HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “Ben ve tutuklu 10 vekilin de sizin gibi oy kullanma hakkımız vardır. Bunu sağlamadan oylamaya geçemezsiniz” diyen içeren mektubunu okudu. Yıldırım, Demirtaş’ın mektubunu bitirdikten sonra, tutuklu bulunan 11 milletvekilinin Genel Kurul’a getirilerek oy kullanmalarının sağlanmasını istedi. CHP ve HDP’li vekiller, görüşmeler öncesinde Meclis Başkanvekilinin oturdukları yerden milletvekillerine verdiği sözü de, Anayasa değişikliğine karşı kullandılar.
Cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik Anayasa değişiklik teklifinin TBMM mesaisinin en fazla 15 gün sürmesi bekleniyor.
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