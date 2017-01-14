Anayasa mesaisinde sona doğru

Anayasa değişikliğinde cumhurbaşkanı ile Meclis’e karşılıklı fesih hakkı getiren maddeyle Cumhurbaşkanı’nın yargılanmasını sağlayan teklifin 11. maddesi kabul edildi. Buna göre; bir suç durumunda cumhurbaşkanı hakkında Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde Meclis’teki partilerden 15 kişilik soruşturma komisyonu kurulacak. Komisyon, raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. TBMM, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilecek. Yüce Divan yargılaması da üç ay içinde tamamlanacak

YARDIMCILARI ATAYACAK

Teklifin kabul edilen 10. maddesiyle de cumhurbaşkanlığı sisteminin ana dayanaklarından birini oluşturan “Cumhurbaşkanı’na, yardımcıları ve bakanları atama yetkisi” veriliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet edecek ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

MECLİS’TE YEMİN

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınabilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da, TBMM’de yemin edecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanan milletvekillerinin vekillikleri bitecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar da, suç işlediklerinde Yüce Divan’a gönderilecek.