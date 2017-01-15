Anayasada ikinci tur başlıyor

TBMM Genel Kurulunda, anayasa mesaisi devam edecek. Anayasa değişikliği teklifinin birinci tur görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanacak.

Meclis’te, 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri 9 Ocak Pazartesi günü başladı. Günde yaklaşık 3 maddenin görüşüldüğü Genel Kurulda, dün de 17. ve 18. maddeler ele alındı. 17 ve 18. Maddeler de kabul edildiği için birinci tur görüşmeleri tamamlandı. TBMM İçtüzüğünün 93. maddesinde düzenlenen, “İkinci görüşmeye, birinci görüşmenin bitiminden 48 saat geçmeden başlanamaz” hükmü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tura başlanacak. İki günlük aranın ardından, anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Büyük önem taşıyor

İkinci tur, anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi için nihai belirleyici oylama olduğu için büyük önem taşıyor. Çünkü, birinci turda, maddelerin oylamalarında 330’un altında dahi oy çıksa, madde ikinci turda 330 ve üzerinde oy almışsa kabul edilmiş sayılacak. Anayasa Mahkemesi, “Anayasa değişikliklerini teklif ve ikinci turdaki oylama çoğunluğu ile iki defa görüşme kuralına uyulup uyulmadığı yönünden” bir denetim yapıyor.