Anayasa’yı çiğneyip Danıştay’a koştular
Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı referandum itirazı dedil sunamadığı için reddedilen CHP, dün de YSK işleminin iptali talebiyle Danıştay’a başvurdu.
- STAR / ANKARA
CHP, YSK’nın sonuçları kesinleştirmesi işleminin yürütmesinin durdurulmasını istedi. Ayrıca mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin YSK işleminin iptalini talep etti. Anayasanın 79. maddesinde “Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz” denilmesine rağmen CHP’nin başvuruları beyhude olarak yorumlandı.CHP’li Atilla Kart hukuksuzluğu savunarak, “Biliyorsunuz ki anayasanın 79’uncu maddesine göre 1’inci fıkrasına göre yargı organları yani burada kast edilen YSK’dır, seçimleri genel yönetimi ve denetimi ile sorumludur. YSK adeta bir yargı organı gibi değerlendirme yapar ve bir karar verir” dedi.
BÖYLE SAVUNDU
Kart, “Ama” diyerek şöyle devam etti: “Biliyoruz ki, o sandıkların kapanmasından evvel 298 sayılı yasanın 77, 98 ve 101’inci maddesinde sayfalarla anlatılmıştır. Bu amaçla YSK’nın oylama devam ederken saat 16.10-16.15 civarında tüm sandık kurullarına, il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırdığı 560 sayılı idari işlemine yönelik, yargı merci olan Danıştay’da davamızı açtık, başvurumuzu yaptık. Yapılan başvuru özü budur.” Öte yandan HDP Sözcüsü Osman Baydemir de, “AYM’ye, AİHM’ye gitmek demek etkin bir sonuç alınacaktır anlamına gelmiyor. Kayıtlara geçmesi, tarihe not düşmesi açısından bu mekanizmalara gideceğiz” dedi.
Ret gerekçesi yakında açıklanır
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, halk oylamasının iptaline ilişkin başvuruların reddine yönelik kararlarının gerekçesini bir iki gün içinde açıklayacaklarını bildirdi. Güven’e, YSK binasına gelişinde, CHP, HDP ve Vatan Partisinin halk oylamasının iptaline ilişkin başvurularının reddine yönelik kararın gerekçesinin ne zaman açıklanacağı soruldu. Sadi Güven, gazetecilerin sorularına “Bir iki gün içinde” cevabını verdi.
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