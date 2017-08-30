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Anıtkabir'deki törende Başbakan Yıldırım ile Kılıçdaroğlu bir süre sohbet etti

CHP ile AK Parti arasında yaşanan tartışmalar sonrası CHP lideri ile Başbakan Yıldırım ilk kez Anıtkabir'deki törende bir arada görüldü.

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Büyük zaferin 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramıve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Önce tokalaşan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu bir süre sohbet etti. 
 

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