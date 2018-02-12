Ankara’da PKK sözcülüğü

Sırtını PKK’ya yaslayan HDP’nin Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay’dan HDP kongresinde skandal sözler… Ankara’nın göbeğinde PKK/PYD’nin sözcülüğünü yapan Kemalbay, Zeytin Dalı’na yönelik Türk askerinin Afrin’de halklara karşı savaştığını söyledi.CHP’yle terör ittifakı gerçekleştiren HDP’nin Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen 3. Olağan Büyük Kongresi’ndeki konuşmasında Kemalbay, Afrin’i terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan harekatta Mehmetçik’e kurşun sıkan teröristlere sahip çıktı. Afrin’de teröristlerin kendilerini koruduğunu belirten Kemalbay, Türk askerinin Afrin’de halklara karşı savaştığını ve kaybedeceğini söyledi. HDP’nin twitter hesabından da paylaşılan konuşmada Kemalbay, hainliğini bir kez daha kanıtlayan şu skandal açıklamayı yaptı: “Kendi kendini yöneten bir kente yapılan bu saldırı kabul edilemez. Afrin’de büyük bir direniş gerçekleşiyor. Siz halklara karşı savaş açarsanız kaybedersiniz.”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay PYD’li tetöristlere selam gönderilen HDP kongresinin konuğuydu.