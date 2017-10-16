Başbakan Yıldırım, yarın CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.30'da bir araya gelecek. Meclis’te yapılması planlanan görüşmenin ana gündemini OHAL’in tekrar uzatılması ve Kerkük’te yaşanan son gelişmeler oluşturacak.