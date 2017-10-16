Başbakan Yıldırım, yarın CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşecek

<p> Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 14.30'da bir araya gelecek. Meclis’te yapılması planlanan görüşmenin ana gündemini OHAL’in tekrar uzatılması ve Kerkük’te yaşanan son gelişmeler oluşturacak.</p>
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