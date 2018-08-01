Ankara'dan yaptırıma ilk tepki: Türkiye tedbirlerini alacak, cevap verecek
Ankara'dan yaptırım açıklamasına cevap gecikmedi. Türkiye tedbirlerini alacağı, cevap verileceği vurgulandı. Türkiye, açıklamasında, ' ABD'de aklıselimin galip geleceğini umuyoruz.' dedi
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