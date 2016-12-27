Ankara’nın gözü ByLock’çuların üzerinde

Örgütü ve ilişkiler ağını çökertecek bir başka gelişme ise ByLock kullanıcılarının ‘silinmiş görüşmelerinin’ de geçmişe dönük tespit edilmeye başlanması oldu.

TEK ELDEN TAKİP

Türkiye genelindeki Cumhuriyet Başsavcılıkları’na iletilen talimata göre, FETÖ üyelerinin Kendi aralarında kullandığı şifreli haberleşme sistemiyle ilgili soruşturmaları, sadece Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yönetecek. Kimlerin ByLock kullanıcısı olup olmadığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sorulacak ve oradan gelecek yanıta göre hareket edilecek.

İl Emniyet Müdürlükleri de ayrı ayrı soruşturma yapamayacak. Polisin ve yargının ayrı ayrı yönettiği soruşturmalar uzun zaman alıyor, özellikle kamu kurumlarında kendini gizleyen FETÖ üyeleri, ByLock kullandığı tespit edilmesine görevden alınma süreci gecikiyordu.

SIRLAR ÇÖZÜLDÜ

Kullanıcıların örgüt üyeliği ve kullanım dönemlerine göre kırmızı, mavi ve beyaz olarak sınıflandırılan ByLock programını telefonuna indirdiği tespit edilenlerin sayısı bugüne kadar 200 bini aşmıştı. FETÖ’nün şifreli haberleşme programının en büyük özelliği, konuşmalarının 5 saniye sonra kendiliğinden siliniyor ve bir iz bırakmıyor olmasıydı. Ancak, ByLock kullananların yanı sıra yapılan görüşmelerin içeriğine de ulaşılmaya başlanması, örgüte yeni bir darbe daha vurdu. Yeni gelişmeyle birlikte, kendini gizlemeyi başaran FETÖ’cüler de dahil örgüt içi hiyerarşi ağının daha kolay çözülmesi ve operasyonların da hız kazanması bekleniyor.

DENİZ KUVVETLERİ'NDe 45 SUBAYA YAKALAMA KARARI

Paralel İhanet Çetesi’nin TSK’daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ‘ByLock’u kullandıkları belirlenen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli 45 subay hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan asker arasında 1 kurmay yarbay, 1 yarbay, 10 kurmay binbaşı, 4 binbaşı, 6 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen, 15 astsubay bulunuyor. Polis, karar doğrultusunda FETÖ üyesi 45 askeri yakalamak için İstanbul başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Askerlerden 5’i İstanbul’da, ikisi Hatay ve Kocaeli’nde olmak üzere 7’si yakalandı.