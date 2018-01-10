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Anket şirketi sahibi Gür, yarın seçim olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 65.9 oy alacağını açıkladı

Adil Gür son kamuoyu araştırmasını canlı yayında açıkladı. Adil Gür, bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek oranda halkın desteğini aldığını belirtti. AK Parti-MHP ittifakının da seçmen tarafından olumlu karşılandığı anketlerle ortaya çıktı.

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A&G araştırmanın sahibi Adil Gür A Haber'de 5 bin 35 hanede yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.
 
Gür yarın seçim olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 65.9 oy alacağını açıkladı. Gür, "Türkiye'de yüzde 49'a karşı yüzde 51'lik bir blok var" iddiasının gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Gür ayrıca, kadınların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlerin oranının erkeklere göre yüzde 3 daha fazla olduğunu söyledi. Son yaptıkları anketin Devlet Bahçeli'nin ittifak açıklamasından önce yapıldığını belirten Gür, MHP seçmeninin yüzde 82'sinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

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