Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anlaşma sonrası döviz kurunun baskısı azalacak

TL çağrısını tekrar yineleyerek yastığın altında döviz biriktirilmemesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizimki med cezir hareketi gibi oldu. Bir konuşma yapıyorsunuz iniyor, sonra tekrar çıkıyor. Bu hafta gerek hükümetteki arkadaşlarımız gerek Cumhurbaşkanlığı danışmanlarıyla bir değerlendirme yapacağız. Ben milletime çağrımı tekrarlıyorum; kimse yastığın altında şu dövizi biriktirmesin, bunları TL'ye dönüştürsün diyorum. Piyasalar çok daha rahatlayacaktır. Piyasada TL'ye yüklendiler stabil hale geldi. Maliye Bakanlığımızın başlattığı bir kampanya var, maşallah ciddi bir geri dönüşüm oldu" dedi.

"ANLAŞMA SONRASI DÖVİZ KURUNUN BASKISI AZALACAK"

"Şu anda beklentiler de bu noktada gayet yüksek. Bundan sonra da bunun geri dönüşümünü bekliyorum. Yerli parayla ithalat ve ihracatın yapılması konusunda şu anda anlaşmaya vardığımız ülkeler var. O başladığı zaman döviz kurunun baskısı yerli para üzerinde azalacaktır diye inanıyorum"